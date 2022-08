GUARDA: Ryan Reynolds riceve un trattamento Ryan mentre suo fratello gemello lo arrostisce

A parte il ruolo che ha cambiato la vita di Deadpool, Ryan Reynolds è noto per il suo spirito e un incredibile senso dell’umorismo. Nel 2016, quando GQ lo ha selezionato come Uomo dell’anno, l’attore ha dovuto girare un’intervista per il suo profilo. Ma invece di andare per un normale colloquio, ha invece scelto il suo gemello Gordon per intervistarlo. E l’intervista che ne è risultata è stata una risata rivolta mentre Ryan ha lottato per ottenere una parola per 2 minuti interi!

Gordon Reynolds fa a pezzi Ryan Reynolds nell’intervista a GQ Man of the Year

Si scopre che il fratello gemello di Ryan era in realtà lui solo con un altro vestito. Quindi era essenzialmente un video di arrosto. E Ryan Reynolds si è divertito moltissimo a farlo. Non solo prendeva in giro se stesso, ma anche la sua carriera e sua moglie.

Gorden non ha perso tempo a insultare Ryan. Ryan ha cercato di rompere il ghiaccio con una battuta, “abbiamo due barbe nella stanza”, ma suo fratello ha ribattuto che se sua moglie fosse stata qui, sarebbero stati tre. Subito dopo, nella sezione delle interviste veloci, Gordon inizia con “Perché non puoi essere come gli altri attori? Quelli buoni.”

Deadpool di Reynolds era appena uscito quell’anno ed è stato un enorme successo. Quando Gordon lo ha interrogato su ciò che ha colpito il pubblico, Ryan ha cercato di dare una risposta seria. Stava iniziando a parlare del regista, sceneggiatore e produttore del film quando Gordon lo interrompe dicendo che lo era “noioso”. Ma non era tutto. Stavano arrivando altri insulti Il progetto Adam modo dell’attore. Gordon ha colpito sotto la cintura quando gli ha chiesto: “Consideri Deadpool la Lanterna Verde dei buoni film?”

È risaputo che Lanterna Verde è stato il più grande disastro nella carriera di Reynold. Gordon a un certo punto ha cercato di costringere Reynolds a confessare di aver mangiato l’aquila calva americana. Non ha escluso nemmeno sua moglie, Blake Lively. Ha fatto a Ryan una domanda cruda e Ryan gli ha risposto, chiamandolo a “maiale”.

L’attore è stato visto l’ultima volta in The Adam Project di Netflix. Apparirà successivamente in Deadpool 3.

