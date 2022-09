GUARDA: Ryan Reynolds fa lavorare i visitatori nella sua distilleria di gin

Il vincitore del Grammy Ryan Reynolds ha lasciato la sua casa per perseguire la sua passione e si è approdato nei più grandi nomi di Hollywood. Oggi è uno degli attori con il maggior incasso di tutti i tempi e non si è fermato solo qui. Dalla gestione della Wrexham AFC al lancio del suo marchio Aviation American Gin sui voli British Airways, è diventato anche un imprenditore. Tuttavia, anche dopo aver sperimentato una vasta gamma di professioni, la star di Deadpool non è cambiata per niente. All’attore 45enne piace aggiungere una sfumatura di umorismo a tutto, che si tratti di un’intervista o di un video promozionale. Un ottimo esempio di ciò è stato quando ha fatto lavorare i visitatori nella sua distilleria di gin durante l’apertura del centro visitatori a Portland, nell’Oregon.

Ryan Reynolds celebra l’inaugurazione con un video esilarante

In un video pubblicato su YouTube dalla pagina ufficiale di Ryan Reynolds, possiamo vedere i visitatori provare l’intero processo di distillazione del gin. L’attore accompagna i fan nel primo tour alla maniera tipica di Reynolds: mettendoli al lavoro. Reynolds e il suo marchio Aviation Gin credono fermamente che gli ospiti meritino il “esperienza completa nella produzione di gin.Mentre manda i visitatori a lavorare su aree che vanno dall’imballaggio al sollevamento, i partecipanti inciampano.

Il Casa sicura stella ha detto: “Altri tour di distillerie tengono i loro visitatori dietro un vetro, ma in Aviation sappiamo che le persone imparano davvero facendo.” Nel frattempo, porta con sé uno dei visitatori e dice che questo tour sarà ben informato. Questo video giocoso ci dà anche un’idea della struttura di 33.000 piedi quadrati che mostra l’origine di questo gin, che termina in vero stile Ryan Reynolds, con il Piscina morta attore che afferma di non capire cosa “è fatto il gin?” significa.

Nel frattempo, la star della Marvel ha accolto le persone (21 anni e più) a visitare la distilleria di Gin a Portland in un comunicato stampa come raccontato da People.

La didascalia del video affermava che questo posto è come Disneyland per gli adulti, dove potranno assaggiare il miglior gin del mondo. Reynolds lo chiama figlio di un parco a tema e di un barista. Ti fa venire voglia di visitare la distilleria?

LEGGI ANCHE: “Che diavolo sa questo ragazzo …” Ryan Reynolds attacca un uomo d’affari da 1 miliardo di dollari per “Welcome to Wrexham”, solo per pentirsi in seguito

Cosa ne pensi di Ryan che rende divertente la promozione? Ti piacerebbe visitare la Aviation Distillery di Portland? Condividi le tue opinioni con noi nella casella dei commenti!

Il post GUARDA: Ryan Reynolds fa lavorare i visitatori nella sua distilleria di gin è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.