Guarda questi nuovi blooper della stagione 4 di Stranger Things e cerca di non ridere

Sembra una vita fa che siamo stati benedetti Cose più strane stagione 4, ma in realtà sono passati solo un paio di mesi. L’attesa per la quinta stagione sarà difficile, ma alla fine ne varrà sicuramente la pena. Senza dubbio, la serie di fantascienza è la più grande Netflix Original fino ad oggi e siamo così tristi che finirà presto. Non solo la trama è così avvincente, ma anche il cast è assolutamente fenomenale.

Fortunatamente, saremo ancora in grado di tenere il passo con il cast di Cose più strane mentre aspettiamo notizie sull’ultima stagione, visto che molti attori hanno firmato per altri progetti. Ad esempio, Millie Bobby Brown reciterà Enola Holmes 2, che arriverà su Netflix a novembre. Inoltre, il cast continua a fare pressioni Cose più stranee l’evento TUDUM di oggi non fa eccezione.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Priah Ferguson, Gaten Matarazzo, Joe Keery, David Harbour e Joseph Quinn si sono tutti presentati all’evento annuale dei fan di Netflix per rispondere ad alcune domande e condividere esilaranti bloopers da Cose più strane stagione 4. Guarda il video qui sotto:

I blooper della quarta stagione di Stranger Things

Anche se i fan speravano che TUDUM portasse notizie Cose più strane stagione 5, non c’è davvero molto da condividere in questo momento. Gli sceneggiatori hanno iniziato a lavorare all’ultima stagione ad agosto e non è stata programmata una data per le riprese, almeno per questo sappiamo ancora.

Si spera che il 2023 porti molte novità Cose più strane la stagione 5, che secondo David Harbour uscirà probabilmente a metà del 2024. Potremmo aspettarci un’altra uscita estiva per l’ultima stagione, o forse Netflix aspetterà l’autunno in tempo per la stagione spettrale.

Ricontrolla con noi su Netflix Life per tutti gli aggiornamenti su uno dei migliori programmi di sempre, Cose più strane!