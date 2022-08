GUARDA: Quando Ryan Reynolds e Taika Waititi hanno ignorato con grazia il loro coinvolgimento in “Lanterna Verde” di fronte a Joe Keery e Jodie Comer

Cose più strane potrebbe essere finita, ma non si può mai dimenticare Joe Keyer. Lo sapevi Ryan Reynolds, Joe Keery, Taika Waititi e Jodie Comer hanno lavorato insieme in un film chiamato Ragazzo libero? Il quartetto ha anche partecipato insieme alle interviste per la promozione del film. Durante una di queste interviste promozionali, Reynolds e Waititivery con grazia ignorato La dichiarazione di Joe e Jodie. Ma perché? Quello che è successo? Scopriamolo.

Ryan Reynolds e Taika Waititi non hanno nulla a che fare con Lanterna Verde

Il Piscina morta la star interpreta il ruolo principale nel film del 2021 Ragazzo libero insieme alle suddette stelle. Il film è una commedia d’azione americana e racconta la storia di un cassiere di banca che scopre di essere un personaggio non giocante in un gioco online multiplayer di massa. Quindi collabora con un giocatore per trovare prove che il CEO di una società di giochi abbia rubato il codice sorgente del gioco del giocatore. Quando il cast si è riunito e Joe Keyer e Jodie Comer parlato delle altre due stelle, questo è successo.

Ryan Reynolds e Taika Waititi hanno lavorato insieme in a fumetto DC film chiamato Lanterna verde. Ma entrambi gli attori negano con grazia il loro coinvolgimento nel film. Mentre tutti sembrano entusiasti del film, Ryan sembra entusiasta di incontrare Taika. Dice che è principalmente lì per Taika poiché è un enorme fan e poi anche il regista si unisce a lui. Dice di conoscere Ryan da molto tempo. Cercano sempre di incontrarsi, connettersi o lavorare insieme, ma in qualche modo non ha funzionato. Ora che sono insieme in questo film, dice, “E finalmente avere la possibilità di essere davvero nella stessa cosa insieme, per la prima volta in assoluto è super eccitante.”

Tuttavia, sorprendentemente Jodie e Joe hanno chiesto, piuttosto hanno ricordato loro che avevano già lavorato insieme in precedenza. Ma entrambi gli attori hanno detto di no e hanno continuato fingendo non ne sanno niente. Invece di ammetterlo, dice Taika, “Questa è la cosa bella del settore. Unisce le persone”. Continuavano a negare il loro coinvolgimento fino alla fine e piuttosto hanno detto che si sono ammirati l’uno per l’altro per molto tempo e ne sono super entusiasti.

Joe Keyy ha subito detto, “Lanterna verde.” Ma entrambi chiedono se lo è Pomodori Verdi Fritti. Il progetto Adam stella e Taika realizzati Joe e Jodie confusi e svanito dalle sedie alla fine. Ora, ci viene da chiedersi se hanno davvero lavorato insieme nel film o meno! Li hai visti in Lanterna Verde? Se non sei sicuro, guarda il film in streaming qui e guarda tu stesso.

