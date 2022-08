Guarda: quando Henry Cavill AKA Superman ha fatto il tifo per DCEU contro la Marvel, uno studio che si dice abbia firmato per ora

I fan della DC sono già preoccupati per le voci che potrebbero devono condividere il loro Henry Cavill preferito con la Marvel. Il nome dell’attore è apparso più volte di recente insieme a MCU. Tuttavia, lo stesso Cavill non ha ancora confutato o confermato nulla mentre è in viaggio per The Witcher di Netflix. Nel frattempo, un video riemerso mostra l’attore che fa il tifo per il DCEU durante le promozioni di quella che sembra essere la Justice League. Che succede, Cavill?!

Henry Cavill è un sostenitore del DCEU in questo vecchio video

Durante un incontro con i fan durante le promozioni di Justice League, l’attore britannico ha chiesto ai fan chi pensavano che avrebbero vinto in una resa dei conti DC e Marvel. Mentre gli applausi dei fan della Marvel erano debolila stanza esplose in applausi quando ha detto: “Fai un po’ di rumore se pensi che la DC vincerà”. Vestito con una semplice camicia rossa e jeans e con indosso un berretto da baseball, Henry Cavill sembrava soddisfatto della reazione. Lui annuì e si batté chiaramente la coscia in segno di approvazione. Nel frattempo, accanto a lui, il suo collega co-protagonista, Aquaman’s Jason Momoa, si è fatto un po’ trasportare dagli applausi!

Il vecchio video mostrava l’attore che faceva il tifo per DCU. Tuttavia, tle cerniere hanno preso una svolta interessante da allora. I fan sono preoccupati che il britannico possa non tornare come Superman. Apparentemente, la sua richiesta di uno stipendio più alto per riprendere i ruoli non va d’accordo con i dirigenti della Warner Bros. Nel frattempo, sono emerse nuove speculazioni secondo cui Cavill potrebbe fare presto il suo ingresso nell’universo Marvel.

LEGGI ANCHE: “Non è comodo”: quando Henry Cavill ha fatto un’enorme rivelazione sul perché non gli piace girare scene S*x

Le voci sono iniziate quando la Marvel ha rivelato i loro piani per la Fase 6, che ha coinvolto Fantastici Quattro. Tuttavia, molti credevano che la Marvel si fosse avvicinata all’attore per interpretare Reed Richards John Krasinski aveva già fatto la sua comparsa come Reed nel Dottor Strano Continuazione. Secondo le ultime indiscrezioni, entrerà nel MCU come il cattivo. Apparentemente, la Marvel ha scelto l’attore per il ruolo di Hyperion, il il malvagio Superman della Marvel dentro Loki stagione 2!

Queste sono ancora voci fino all’annuncio ufficiale, ma ti sentiresti tradito dalla mutevole lealtà dell’attore se ciò fosse vero?

Il post Watch: Quando Henry Cavill AKA Superman ha fatto il tifo per DCEU Against Marvel, uno studio che si dice abbia firmato per ora è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.