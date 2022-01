GUARDA: Netflix ha condiviso un video “Come è iniziato e come sta andando” di “Lucifer” che celebra i 6 anni dello spettacolo

Sono passati 6 anni da quando abbiamo visto per la prima volta Lucifero, un uomo che viveva l’esempio della vita da “scapolo”. Nel corso della serie cresce, cambia e gradualmente si trasforma in un uomo che è solo una versione più felice del suo io spensierato. Per ricordare questo, Netflix ha condiviso un video dello stesso sul suo account Twitter ufficiale. Dai un’occhiata qui:

Lucifer si è davvero fatto strada attraverso sei stagioni e un lieto fine #6AnniDiLucifero pic.twitter.com/ZLMzR08KoJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 26 gennaio 2022

Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald inizia con Nick che parla del tempo, dei bellissimi alberi verdi che lo circondano mentre si trasferisce a Long Island. Alla fine di questo grande romanzo americano, cita di nuovo gli alberi mentre lascia il posto per sempre, ricordando e mostrando agli spettatori dove ha iniziato.

Allo stesso modo, questo video mostra l’inizio e la fine di Lucifero. Ma chi ha familiarità con il libro o il film conoscerà molto bene le cose che ha passato che lo hanno cambiato. Possiamo dire lo stesso del protagonista di questo Netflix Original?

Come è cambiato Lucifero?

La prima volta che abbiamo incontrato il protagonista di questo Netflix Original stava guidando, presumibilmente, ben oltre il limite di velocità. Una metafora che i creatori hanno fatto scivolare in questa scena è il cielo notturno, con Lucifero che sorride mentre pensa alle cose da interrompere perché era, beh, annoiato.

Nel corso della serie Netflix, questo personaggio di Tom Ellis subisce enormi cambiamenti. Quando è iniziata la serie, l’unica cosa che sembrava avere un impatto su Lucifer era la sua macchina e le feste.

Durante le sei stagioni, lo vediamo crescere empatia, perdono, altruismo, e un po’ controllo su se stesso. Fa i conti con il suo passato da perdonare sua madre e guarda verso un futuro migliore poiché riconosce il fatto che le persone meritano una seconda possibilità. Per quanto strano possa sembrare, vediamo Lucifer Morningstar diventare una persona migliore nel corso della serie.

Alla fine, sta guidando un’auto con il suo amato partner Cloe Decker. Un aspetto che troviamo lodevole è il modo in cui i creatori si sono assicurati che Lucifero guidasse la sua preziosa Corvette con Chloe in sella al fucile. Questo mostra come ha trovato una via di mezzo tra il diventare una persona migliore e rimanere fedele a se stesso, creando il finale perfetto.

