Guarda Netflix che viene arrostito nel suo nuovo spettacolo “Blockbuster”

Netflix è sempre stato un gigante dello streaming diverso dagli altri. È noto per lanciare idee pronte all’uso e rinfrescanti. Ma questa volta la piattaforma ha fatto una mossa audace lanciando uno spettacolo che arrostisce lo stesso OTT. E non uno spettacolo qualsiasi, ma a blockbuster uno. Hai indovinato correttamente. Il 3 novembre, la nuovissima e originale sitcom di Netflix blockbuster è stato rilasciato. E dalla sua uscita, è stato nelle notizie, ma il fatto più interessante è lo spettacolo che prende in giro la sua piattaforma. Ma come?

Basata su una storia parzialmente vera, questa sitcom è entrata come una brezza fresca nei tempi in cui la definizione di commedia è cambiata. E non solo commedia, ma televisione e cinema. Negli ultimi anni, le piattaforme di streaming online hanno completamente preso il controllo dei negozi via cavo e video. Ricordi l’ultima volta che sei andato in una videoteca per comprare un DVD?

Perché Blockbuster ha deriso Netflix?

Ai tempi di Internet, alle persone piace sedersi e guardare le cose comodamente da casa. Nessuno vuole andare in una videoteca e noleggiare un film solo per guardarlo per un periodo di tempo limitato: è una perdita di tempo e denaro. Perché farlo quando puoi guardare un film sempre e ovunque sul tuo telefonino da una fonte molto più economica? Immagina di assumerti la responsabilità di gestire l’ultimo “negozio di video Blockbuster” sulla terra e di rendere l’attività di successo.

Uno dei personaggi dello show commenta come Blockbuster, che si sta unendo contro grandi aziende come Netflix, fosse una volta, a sua volta, parte di una grande azienda. Secondo Comicbook, Blockbuster era precedentemente di proprietà di Viacom.

Ed è così che lo spettacolo arrostisce Netflix. Enormi giganti dello streaming con nuovi spettacoli in uscita ogni giorno sono la ragione principale alla base della caduta di aziende come Blockbuster. Quindi, lo spettacolo ha avuto l’opportunità di prendere in giro Netflix.

blockbuster viene dagli sceneggiatori di due sitcom di successo su Netflix, Supermercato e Brooklyn nove-nove. Sorprendentemente, uno dei Brooklyn Nine-Nine protagonista, Melissa Fumero, è la protagonista dello spettacolo insieme a Timmy Yoon nei panni di Randall Park, che è il manager del negozio.

Con la commedia esilarante, in cui i dipendenti del negozio parlano il linguaggio dei film, mentre esprimono il dolore dietro la loro caduta, è una mossa audace di Netflix. Guarda Blockbuster e dicci nei commenti se preferisci ancora acquistare videocassette rispetto agli OTT.

