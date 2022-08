GUARDA: Millie Bobby Brown Vibe ai 7 Rings della cantante multimilionaria Ariana Grande

I fan del thriller fantascientifico originale Netflix Cose più strane sappiamo già che la musica è stata una parte molto importante dello spettacolo. È stata anche una parte importante della vita degli attori, quella di Eleven. Millie Bobby Brown cattura ancora una volta l’attenzione con le sue capacità canore ma soprattutto con come le è piaciuta una canzone.

Millie Bobby Brown fa vibrare Ariana Grande

Millie Bobby Brown ha incredibili capacità di recitazione. È stata nel dramma di fantasia Netflix Original Cose più strane dall’inizio. Millie nei panni di Eleven ha ricevuto molto amore e riconoscimento dai suoi fan. I suoi fan sanno quanto ami la musica. Non ama solo la musica, ma sa anche rappare. SU Il Stasera spettacolo con Jimmy Fallon, Millie ha conquistato il cuore delle persone rappando una canzone su un riepilogo delle stagioni precedenti. Continua a conquistare cuori cantando le canzoni della cantante multimilionaria, Ariana Grande. Questo video di Millie che canta una canzone di Ariana Grande ha fatto innamorare di nuovo le persone.

Il video è sicuramente di 2019ma il vibrazioni energetiche sono ancora freschi e vivaci. Brown sta vibrando sulla canzone di Ariana Grande nel video. E questo non è uno sconto, perché l’attrice si diverte regolarmente con il lavoro del cantante. Grande è un’attrice e cantante americana, famosa per suonare Gatto Valentino nella serie televisiva Nickelodeon Vittorioso e poi il suo spin-off Sam e Gatto.

Grande è un artista pluripremiato. Nel 2019, ha lanciato uno dei suoi maggiori album di successo intitolato Grazie, Avanti. 7 anelli è una delle canzoni dell’album di successo e ha debuttato al numero 1 del Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Anche la canzone ha avuto una controversia. Ma Ariana Grande ha risolto la causa. Ma la canzone è stata ripresa da molte persone, incluso il nostro Enola Holmes.

Millie Bobby Brown è appassionata di musica che ha aiutato lei durante le riprese di alcune delle scene difficili di Cose più strane. Millie interpreterà anche il personaggio principale in un altro Netflix Original, Enola Holmes. Non è solo il personaggio principale dello show, ma anche una produttrice del franchise. Non sorprende che il film abbia ricevuto classifiche positive.

LEGGI ANCHE: Guarda Stranger Things mentre flette i muscoli vocali mentre Noah Schnapp seduce

Amiamo sicuramente Brown quando canta, recita e fa tutte queste cose diverse. E tu? Cosa ne pensi delle sue capacità canore?

Il post GUARDA: Millie Bobby Brown Vibe to 7 Rings della cantante multimilionaria Ariana Grande è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.