GUARDA: Millie Bobby Brown mostra le sue mosse di danza vestita da Undici, i fan dicono “Undici quando papà non sta guardando”

Millie Bobby Brown è un nome familiare oggi. Il Cose più strane l’attore sta guadagnando popolarità al secondo e per tutte le giuste ragioni. UN tesoro di talenti, ha dimostrato di essere una superba interprete in tutti i suoi progetti. Ma è il suo ruolo di Undici da Cose più strane che l’ha messa davvero sulla mappa. Il suo ritratto del formidabile adolescente telecinetica è assolutamente superlativo. Tanto che a volte dimentichiamo quanto sia giovane. Tuttavia, uno sguardo ai suoi caricamenti sui social media e vediamo il 18 anni come l’adorabile goof che lei è.

I fan perdono la testa guardando Millie Bobby Brown che balla nei panni di Eleven

Conosciuta per i suoi imbrogli dietro le quinte, che si tratti di uno spettacolo o di un film, Millie Bobby Brown ama divertirsi. Ci sono diversi video esilaranti su di lei rilassarsi, ballare e scherzare con i suoi co-protagonisti. Recentemente, una raccolta di Cose più strane star che ostenta i suoi passi di danza è emersa su Internet. Ha diversi frammenti di Millie in costume intero che balla al ritmo di varie canzoni pop.

Con i successi di Beyonce, Ariana Grande e altri artisti famosi, il video ne è una vera testimonianza abilità di ballo così come il suo tempismo comico impeccabile. Ovviamente, la sezione commenti di YouTube rende l’intero video ancora più esilarante.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown e Sadie affondano insieme in un dramma d’epoca? Sembra troppo bello per essere vero, ma qualcosa che tutti desiderano

I fan adorano assolutamente le mosse di Brown, ma non evitano le risposte selvagge e spiritose. Riferendosi allo spettacolo, credono che il suo personaggio Undici sia giusto sfogare il vapore lontano da Lo sguardo severo di papà (Matthew Modine). Dopotutto, anche i supereroi hanno bisogno del loro divertimento, giusto?

Un altro spettatore ha speculato su a classica reazione di Hopper alla routine di ballo di Eleven, ed è perfetto.

Forse questo è di Undici danza della vittoria dopo aver fermato lo scoraggiante 001secondo un altro sostenitore.

La clip che ruba la scena è quella con Millie Bobby Brown nel pieno personaggio, che indossa un abito da ospedale insanguinato. Lei indossa un firma Undici sguardo di morte, interrompe immediatamente il personaggio e si trasferisce ad Ariana Grande. L’assurda giustapposizione ti lascerà sicuramente in una risata.

Questo dimostra solo che Millie Bobby Brown è una star, sia dentro che fuori dallo schermo. Ami i passi di danza di Brown tanto quanto noi? Tuttavia, temiamo che questo suo avatar possa sminuire un po’ la sua ferocia. Forse è una buona idea che tutti rivedano Cose più strane su Netflix.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown seguirà il percorso di suo fratello Henry Cavill e si unirà al MCU?

Il post GUARDA: Millie Bobby Brown mostra le sue mosse di danza vestita da undici, i fan dicono che “Undici quando papà non guarda” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.