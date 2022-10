GUARDA Millie Bobby Brown che sfoggia la sua pelle inchiostrata alla premiere di “Enola Holmes 2”.

Un nuovo gioco è in corso! Enola Holmes 2 sarà qui in men che non si dica per ispirare le ragazze a combattere la loro battaglia nel modo più cool possibile. Interpretato dall’attore britannico di grande talento, Millie Bobby Brown, il dramma in costume racconta la storia della sorella minore di Sherlock Holmes che ha dimostrato di essere scaltra quanto suo fratello nel 1800. E mentre la sua data di uscita si avvicina, le celebrità lo stanno pubblicizzando ora più che mai. Nel corso degli eventi, hanno recentemente abbellito il tappeto rosso alla prima serata a New York City.

In particolare, entrambi i fratelli Holmes sullo schermo hanno onorato il tappeto rosso con le loro metà migliori nell’abbigliamento più allettante di sempre. Mentre Cavill indossava un abito gessato, cravatta rossa e arricciatura sulla fronte in stile superuomo. Marrone vestito con un bellissimo abito rosa allacciato con stampe floreali nere su di esso. Si è fatta acconciare i capelli in uno chignon alto da pony dando obiettivi perfetti per Barbie. Non era tutto! Il suo vestito senza schienale ha aiutato il Stranger Things attrice per mostrare i suoi tatuaggie non potevamo fare a meno di condividere con te queste informazioni sulla nostra icona preferita per i giovani.

Millie Bobby Brown ha dei tatuaggi più carini!

L’attrice di 18 anni indossava uno splendido abito personalizzato Louis Vuitton senza schienale, rosa chiaro, che le ha permesso di sfoggiare la sua crescente collezione di tatuaggi. In primo luogo, lei ha un tatuaggio 011 inchiostrato in onore del suo personaggio rivoluzionario, Undici. Il suo secondo tatuaggio è quello di un piccolo cuore carino sulla clavicola sinistra.

Inoltre, lei ha un mazzo di fiori inchiostrato sulla sua schiena e il nome di sua nonna, Ruth, inciso sulla sua cassa toracica destra in bei corsivi. La nonna di MBB ha avuto una sfortunata morte nel 2020 a causa del morbo di Alzheimer. Brown ha informato uno dei giornalisti quanto tempo ci è voluto per disegnare l’abito.

Ha inoltre detto i fiori infilati nella sua veste sono crisantemi. Parlando della premiere del sequel, ha detto di sì “ancora sotto shock” affinché il trailer raccolga un numero così grande di visualizzazioni. Enola Holmes sarà qui nel suo stuzzicante stile da rottura del quarto muro e portarti nel viaggio per risolvere i più grandi misteri di tutti i tempi, solo su 4 novembre.

Intanto fateci sapere nei commenti quale dei tatuaggi di MBB amate di più.

