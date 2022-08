GUARDA: Millie Bobby Brown canta canzoni di successo di Ariana Grande, Dua Lipa, Lady Gaga e altri mentre mette in imbarazzo Louis Partridge

Tutti ne sono consapevoli Millie Bobby Brown e le sue abilità canore. Quando canta, la sua bella voce ipnotizza tutti intorno a lei. In una battaglia di associazione di canzoni, ha messo in imbarazzo la sua co-protagonista Luigi Pernice. Ha cantato quasi ogni canzone dalle parole date. È così che ha guadagnato punti e loda Louis Partridge lungo la strada.

Millie Bobby Brown è la migliore cantante

Il Cose più strane stella Millie Bobby Brown e tutti i membri del cast hanno mostrato il loro abilità vocali, ripetutamente. I fan hanno persino creato per loro un’ipotetica band in cui hanno reso vari membri del cast esperti di diversi aspetti di una band. Ovviamente, Millie ha la voce più bella e le piace anche il rap. Ha cantato una canzone rap Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon su un riepilogo di Cose più strane‘ stagioni precedenti.

Ed eccola qui a cantare canzoni di grandi artisti come Ariana Grande, Dua Lipa, Lady Gaga, Whitney Houston, e altro ancora. Suo Enola Holmes co-protagonista Luigi Pernice si è unito a Millie e cantano canzoni, inclusa la parola che gli è stata data. Ad esempio, la prima parola che appare è ‘Di più’. Senza perdere molto tempo, Louis canta Più di questo di Roxy Music. Tuttavia, non conosceva i testi. Ma ci ha provato.

Un’altra parola ‘Nascondere’ non poteva nascondere Millie’s eccitazione quando ha cantato Nasconditi di Daya. Non so il mio nome di Grace VanderWaal è stata la canzone immediata che Millie ha cantato quando ha visto la parola ‘Nome’. “Non gioco secondo le regole” erano le battute, ma sembra che stia suonando con il regole finora. “Sto cercando di fare quella cosa in Pitch Perfect dove hanno, tipo, una battaglia, e poi mi cimento con un’altra canzone”, cercando di salvarsi dall’imbarazzo, dice Loius. Ma Millie dice che è orgogliosa di lei e poi vanno avanti con un’altra parola, ‘Piovere’.

La bella canzone Piovere su di me da Lady Gaga e Arianna Grande fa ballare Millie mentre canta. Un’altra canzone di Ariana Fidanzato fa cantare e divertire Louis. Tuttavia, ammette anche che qualunque canzone stia cantando Millie, Loius non le ha ascoltate e canta, Di Il mio nome di Il figlio del destino.

Entrambi continuano a lottare per segnare di più. Nonostante sia un cantante straordinario, Louis ha segnato di più di Millie Bobby Brown. Bene, dicci, quante canzoni potresti cantare mentre rilevi queste parole? Hai visto questi due in Netflix Enola Holmes?

