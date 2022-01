GUARDA: L’introduzione di Vanessa in Cobra Kai ci è bastata per diventare fan di Julia Macchio

Se il nome “Macchio” ti suona un campanello in testa, allora la tua “ipotesi plausibile” è corretta. Vanessa Macchio è la figlia di Ralph Macchio. Macchio è meglio conosciuto per il suo ruolo di protagonista dei film originali di Karate Kid, seguito dalla sua ripresa dello stesso ruolo nella serie spin-off Cobra Kai. Ma chi è Giulia Macchio? Ecco tutto quello che devi sapere su di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Macchio (@julia_macchio)

Chi è Giulia Macchio?

Ralph Macchio ha due figli: sua figlia Julia e un figlio di nome Daniel. La sua primogenita è un’attrice di 29 anni. Ha fatto la sua prima apparizione nel settore nel ruolo di Lucia nel lungometraggio comico Ragazza molto probabilmente.

Più tardi, è apparsa in un film per la televisione chiamato Completamente rotto, seguito dal suo progetto più recente L’ultimo fine settimana di Stella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Macchio (@julia_macchio)

Julia Macchio è apparsa finora solo in 3 progetti di recitazione, facendo di Cobra Kai la sua quarta e più recente apparizione televisiva. Gli interessi di Macchio risiedono anche nella modellazione e nel ballo, come suggerisce il suo profilo Instagram. In effetti, è stata la coreografa nella produzione Universal Pictures del 2019- Il resto della mia vita.

Che ruolo ha Julia Macchio in Cobra Kai?

I LaRussos hanno incontrato molti ostacoli sulla loro strada come genitori. Mentre Sam poteva essere un po’ più amabile e infinitamente più ragionevole, Anthony non lo era del tutto. Anche se non lo vediamo molto, sappiamo per certo che non è il bambino più facile da affrontare.

Per aiutare con la sua dipendenza dallo schermo che abbiamo visto fin dall’inizio di Netflix Original, i LaRussos decidono di “vai professionista“. E arriva il cugino Louie, che vuole portare un altro cugino… Vanessa La Russo.

Considerando quanto possa essere irresponsabile Louie, i fan e i LaRussos non avevano grandi aspettative da Vanessa. Ma ragazzo, oh ragazzo, ci ha sorpreso?

Julia Macchio non ha avuto un ruolo molto importante da interpretare in Cobra Kai (ancora), ma il suo tempo limitato sugli schermi è stato sicuramente davvero piacevole. Non capita spesso di vedere Amanda LaRusso sbagliare su qualcosa. E questa volta che la sua assunzione di Vanessa o come lei ama chiamarla, “Marissa Tomei Junior” era completamente fuori luogo, l’ha presa gentilmente, creando una scena che era la miscela perfetta di sano e divertente.

Non vedi l’ora di saperne di più su Vanessa nella serie Netflix? Sappiamo che certamente lo siamo!

