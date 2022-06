GUARDA: La scena di combattimento più esilarante della terza stagione di “The Umbrella Academy”, che non è nemmeno reale

Stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli escogitò la trama più inaspettata che nessun fan avesse mai immaginato. Lo spettacolo ha mostrato ancora una volta la sua unicità per cui è piaciuto alla gente nella prima stagione. Nell’ultima stagione, i fratelli Hargreeves raggiungono inconsapevolmente una linea temporale alterata, in cui la loro identità è in crisi. In questa realtà, Sir Reginald ha adottato un diverso gruppo di bambini soprannaturali. I fratelli sono scioccati nel vedere che la loro Accademia si intitola “Passeri” invece di Umbrella. E per dimostrare chi è il migliore tra i due gruppi, entrano in una battaglia sbalorditiva che ha fatto ridere i fan. Hai visto questa battaglia di piedi? In caso contrario, ti forniremo i migliori aggiornamenti su questa scena esilarante.

Il super ballo a confronto tra fratelli interdimensionali della stagione 3 di The Umbrella Academy

I fratelli Hargreeves hanno sempre amato un bel tocco sul palco di ballo. Ad esempio, li abbiamo visti vorticare in “Dancing in the Moonlight” di Toploader nelle precedenti stagioni di L’Accademia degli Ombrelli. La nuova stagione è tornata con “FootLoose” di Kenny Loggins e si vedono due squadre di supereroi competere instancabilmente. Tutto è iniziato con entrambi i gruppi che hanno sostenuto di essere i veri supereroi adottati da Reginald. Successivamente, Ben dice che hanno 30 secondi per uscire di casa e, in caso contrario, “Allora dovremo risolvere la questione alla vecchia maniera.”

Gli Hargreeve erano pronti per entrare in una vera battaglia di pugni e colpi. Tuttavia, si è scoperto che i passeri li hanno sfidati in una strana competizione di ballo. Formano un cerchio e mostrano il meglio delle loro mosse alla calda musica orchestrale. Gli spettatori sono rimasti completamente sbalorditi, ridendo fino alla fine della scena perché nessuna anima si aspettava questo tipo di battaglia.

Tuttavia, c’era una grande svolta che attendeva il pubblico che ha lasciato a bocca aperta. Nell’episodio 1 si è scoperto che tutta questa battaglia di ballo era un’allucinazione. Abbiamo visto durante il combattimento verbale Sparrow Jayme ha sputato un inchiostro blu sulla faccia di Diego, che ha causato al Kraken l’allucinazione dell’intera cosa sotto l’incantesimo. Bene, per i fan, non importa se fosse un sogno o un’allucinazione, si sono divertiti moltissimo. Gli spettatori, che non hanno una giornata piena di risate, dovrebbero trasmettere in streaming gli episodi della terza stagione su Netflix.

