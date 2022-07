Guarda Joe Keery e Dacre Montgomery che parlano sporco di guanti e di come è coinvolto Lucas

Tutti noi amiamo la relazione tra Dustin e Stever sullo schermo. Ma anche la sottovalutata relazione tra Joe Keery e Dacre Montgomery ha bisogno di un grido!

Cose più strane Il volume 2 della stagione 4 è stato presentato in anteprima 1 luglio con molto clamore. Dopo gli eventi del volume 1 e milioni di teorie in seguito, i fan hanno finalmente ottenuto le loro risposte. Sebbene non tutte le risposte, alcune di esse. I fratelli Duffer hanno ancora tenuto inspiegabili alcune delle cose che speriamo vengano chiarite nella stagione 5. Inoltre, la stagione 5 è l’ultima stagione dello show Netflix.

Joe Keery e Dacre Montgomery si comportano come i dodicenni conquistano i cuori

In questo vecchio video, il cast stava rivedendo le mode della moda degli anni ’80. Furono dati loro un paio di guanti da braccio che allora erano di gran moda. Tuttavia, per i ragazzi, sembrava che non fosse pensato per le braccia. Joe Keery, che interpreta l’iconico capello di Steve, all’inizio si comporta in modo innocente, ma perde la sua recitazione quando Dacre (Billy) tira fuori un guanto più grande. Finiscono per ridacchiare per tutto il video dopo aver fatto battute sporche.

Il vecchio video ha recentemente attirato l’attenzione dei fan e i fan stanno scherzando sul fatto che sono i guanti da braccio che Erica ha trovato sotto il letto di Lucas. Nella nuova stagione, Lucas cerca di nascondere le cose a Erica. Ma gli Smartypants ricattano suo fratello per spifferare tutto, altrimenti racconterà ai genitori tutto ciò che ha trovato sotto il suo letto. Ovviamente, questo lo fa parlare.

Dacre è uscito dallo spettacolo nella terza stagione quando Billy si è sacrificato. Tuttavia, compare Cose più strane stagione 4, come ricordo. Mentre Steve continua i suoi doveri di spavalderia e babysitter anche nella stagione in corso.

Cosa succede nel volume 2?

Undici ha recuperato i suoi poteri e ha cavalcato i ricordi di Max per avere un’epica resa dei conti con Vecna. Max è morto ma Eleven l’ha riportata in vita, anche se ora è morta di cervello. Anche Eddie è morto, ma Vecna ​​è ancora viva. Riuscì ad aprire quattro cancelli e vediamo The Upside Down che trapela in Hawkins.

