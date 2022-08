Guarda Jamie Campbell Bower leggere i testi di Lizzo nei panni di Vecna

Jamie Campbell Bower ha fatto il suo Stasera spettacolo debutto il 2 agosto 2022, sedendosi con l’ospite Jimmy Fallon per parlare di tutte le cose Cose più strane stagione 4 e Vecna. Durante il talk show a tarda notte, ha anche fatto qualcosa di divertente che ha comportato la lettura di varie linee cinematografiche iconiche e testi di canzoni nella sua voce profonda e roca di Vecna.

La sfida di Bower è stata simile a quella del suo co-protagonista Joseph Quinn, che ha letto il monologo di Eddie con vari accenti durante la sua visita a Lo spettacolo di stasera. Quasi tutto Cose più strane il cast si è fermato allo spettacolo di Fallon a questo punto, Bower è il più recente dopo Quinn e Joe Keery.

Come sanno i fan dello show, Bower interpreta Peter Ballard, o Henry Creel, alias 001. Alla fine si scopre che è il grande cattivo della stagione, Vecna. Mentre parlava con Fallon, ha discusso del processo per entrare nelle protesi per Vecna, la maggior parte delle quali sapevamo già dai video dietro le quinte.

Ci sono volute circa otto ore al team del trucco e degli effetti speciali per portare Bower nel suo vestito da Vecna ​​e un’altra ora circa per toglierlo tutto. Stava iniziando verso le 3 del mattino tutti i giorni sul set!

Jamie Campbell Bower recita i testi di Lizzo e altro con la voce di Vecna

Ma il culmine del segmento è arrivato quando Bower ha iniziato a discutere della creazione della sua voce. Fallon poi gli ha fatto recitare versi popolari dei film e persino alcuni testi di Lizzo!

Guarda la clip qui sotto per ascoltare Bower recitare le battute di film come Notting Hill e Titanico prima di concludere con una lettura esilarante dei testi della canzone di Lizzo “About Damn Time”.

Per quanto sia stato bello vedere tutto il Cose più strane i membri del cast ultimamente fanno così tanta stampa e lavorano nel circuito dei talk show a tarda notte, probabilmente stiamo raggiungendo la fine di questo ciclo di stampa poiché il Cose più strane Il clamore della stagione 4 si spegne.

La buona notizia è che il Cose più strane gli sceneggiatori hanno ufficialmente avviato la pre-produzione della quinta e ultima stagione, con la scrittura in corso a partire dalla prima settimana di agosto 2022.