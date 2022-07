Guarda il trailer della docuserie sul vero crimine I Just Killed My Dad

Siamo ancora sconvolti dalle orribili scoperte presentate nel recente documentario di Skye Borgman Ragazza nella fotoma è ora di allacciarsi le cinture e prepararsi per un’altra corsa sfrenata mentre Netflix si prepara a debuttare con la serie di documentari in tre episodi Ho appena ucciso mio padre—come va per un titolo accattivante?

Ragazza nella foto ho trascorso tre settimane nella lista dei 10 migliori film inglesi di Netflix e immagino che questa docuserie, incentrata su un caso e un argomento controversi, batterà quel record. Come avrai intuito dal titolo, questa storia ruota attorno a un giovane che ha sparato a suo padre e ha ammesso apertamente di averlo fatto.

Ma le docuserie esploreranno i suoi ragionamenti dietro a premere il grilletto. Aveva motivo? Stava effettivamente agendo per legittima difesa? Il caso in questione è la vera storia mai raccontata prima della famiglia Templet, in particolare di Anthony Templet. In tre parti, Ho appena ucciso mio padre esaminerà la psiche di Anthony che ha portato agli eventi del 3 giugno 2019 e alle conseguenze della sua decisione.

Il trailer di Ho appena ucciso mio padre

Netflix ha presentato il trailer ufficiale e la grafica chiave per Ho appena ucciso mio padre il 28 luglio. In esso, vedrai che Anthony Templet è in realtà un partecipante al documentario.

In un breve frammento, lo sentiamo sostenere la sua convinzione di non aver fatto nulla di male e almeno un altro soggetto del documentario si riferisce al padre di Anthony, Burt Templet, come un “uomo malvagio”. Ho la sensazione che questa sia una docuserie che incita molti dibattiti online.

Sembra che i tribunali siano d’accordo con Anthony perché non ha contestato l’omicidio di suo padre, ricevendo un’accusa ridotta di omicidio colposo. È stato posto in libertà vigilata per cinque anni. Anthony afferma di aver ucciso Burt per legittima difesa dopo anni di abusi e abbandono.

Produzione esecutiva di Nicole Sorrenti e Half Yard Productions, Ho appena ucciso mio padre debutterà in tutto il mondo il 9 agosto.

Cosa ne pensi del trailer? Sei un fan dei documentari sul vero crimine? Ti sintonizzerai a guardare questo quando debutterà? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.