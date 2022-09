Guarda: il momento iconico in cui Ryan Reynolds ha cantato a squarciagola la canzone iconica del suo ex

Ryan Reynolds è uno degli uomini di spicco nell’industria di Hollywood. Con i successi di successo uno dopo l’altro, Reynolds è l’ingrediente magico per un film d’azione di successo. La sua esibizione in Piscina morta ha reso l’attore uno dei preferiti dai fan. Inoltre, Ryan Reynolds è sposato con la bellissima Blake Lively. I due hanno stabilito nuovi e più realistici confini per gli “obiettivi di coppia”. I due non si tirano indietro a vicenda sui social media e nei talk show.

Con quanto meravigliosamente vadano insieme, è quasi impossibile immaginare che Ryan e Blake siano usciti con altre persone in passato. Mentre l’avventura di Blake Lively con Leonardo Dicaprio e Ryan Gosling è qualcosa di difficile da dimenticare. Anche Ryan Reynolds non è solo uscito con qualcuno, ma è stato anche sposato in passato. Non solo il suo matrimonio con il Vedova Nera protagonista Scarlett Johanson, ma era anche fidanzata con Alanis Morisette. Con i sorrisi luminosi che Blake e Ryan portano in tavola, i matrimoni e i fidanzamenti passati sono stati a lungo dimenticati. Fino a quando, Ryan Reynolds da qualsiasi canzone degli anni ’90 che poteva scegliere, ha scelto di cantare i suoi ex Ironico.

Ryan Reynolds e Iconic Ironico prestazione

Nel corso degli anni, il pubblico si è ben abituato a Ryan Reynolds e ai suoi modi bizzarri. L’uomo ha detto le cose più esilaranti nelle sue interviste. Dal dire che è contrario agli abusi sui minori quando gli è stato chiesto se i suoi figli si uniranno al mondo dello spettacolo. E scherzando su come pensava che sua moglie stesse solo martellando birra quando in realtà era incinta di sei mesi, Ryan ha un sacco di battute nella manica. Quando Ryan stava promuovendo Piscina morta Su Lo spettacolo di oggi all’attore è stato chiesto di cantare alcuni medley su richiesta.

Le cose sono iniziate lisce quando il padre di tre figli ha cantato rispettivamente These Dreams e Angel of the Morning di Heart e Juice Newton. Poi gli è stato chiesto di cantare una canzone degli anni ’90 e i fan erano sicuri che sarebbe stato Michael Jackson. Tuttavia, Ryan, essendo Ryan, iniziò a cantare Ironic di Alanis Morisette.

Solo Ryan Reynolds SCEGLIERE di cantare una canzone del suo ex in diretta televisiva anni dopo la rottura e nel suo felice matrimonio. Siamo sicuri, lui e Blake hanno riso di cuore per questo. Scherzi a parte, Ryan è uno dei migliori attori del settore e la sua interpretazione in Il progetto Adam su Netflix ne è la prova.

