GUARDA: Il crossover di Vecna ​​di Stranger Things con Devil da “The Cuphead Show” non è altro che esilarante

Con l’ingresso del nuovo cattivo Vecna ​​da Cose più stranela gente sembra aver dimenticato Devil da Cuphead. È una serie di combattimenti contro i boss che diventano sempre più difficili, con alcune sezioni platform introdotte per varietà. Tutto è fatto per sembrare carino con l’animazione del tubo di gomma. È anche un grande gioco che è diventato rapidamente un titolo indimenticabile. Tuttavia, ti fa sentire come se la tua autostima stia cadendo a pezzi. Il successo del videogioco “Cuphead” ha portato a una serie animata su Netflix. I personaggi dello spettacolo dovevano avere delle personalità perché erano così tranquilli nel gioco. Quindi, la voce del diavolo è stata data da Luke Millington-Drake.

Luke, che dà la voce al diavolo, non lavora come attore professionista da molto tempo. Il Cuphead serie nel 2022 sarà il suo terzo progetto. Tuttavia, l’artista ha quasi mezzo milione di follower sull’app TikTok, dove pubblica molte scenette casuali. Di recente, ha dimostrato come sarebbe se il Diavolo assumesse il ruolo di Vecna Cose più strane.

Il crossover esilarante di Stranger Things e The Cuphead Show

Di recente, il canale gemello di Netflix, Still Watching Netflix su YouTube, ha pubblicato un video di Luke Millington. Ha pubblicato un video di lui che fa la voce fuori campo di Vecna ​​con una voce sexy ma spaventosa. Qualcosa di molto simile a quello de Il diavolo. Uno inizia subito a ridere quando inizia il video. Ora Luke è estremamente preoccupato che dopo l’ingresso di Vecna, le persone non prendano più sul serio il Diavolo. Ha inoltre aggiunto, “Ora sono qui per dimostrare che se il Diavolo avesse interpretato Vecna, avrebbe letto una battuta molto più intimidatoria”.

Alla fine del video, ha dato un grido all’attore Jamie Campbell Bower, l’attore che interpretava Vecna. Ha detto che Jamie si è esibito in modo assolutamente brillante nello spettacolo. Luke ha anche menzionato qualcosa che Jamie deve fare. Si chiese come sarebbe stato se Jamie avesse interpretato Il diavolo.

Cosa ne pensi, chi dei due fa più paura? Fateci sapere nei commenti.

Tutte le stagioni di Cose più strane sono in streaming su Netflix.

