Guarda come corrono con Saoirse Ronan su Netflix? (Dove guardare)

Guarda come corrono con Sam Rockwell e Saoirse Ronan è finalmente uscito e la gente si chiede dove poterlo guardare. Naturalmente, questo non è un problema per noi. Abbiamo condiviso dove puoi guardare il film commedia proprio di seguito.

Guarda come corrono è stato diretto da Tom George da una sceneggiatura scritta da Mark Chappell. Inoltre, Damian Jones ha prodotto il film attraverso la sua società di produzione, DJ Films, insieme a Gina Carter.

La storia è ambientata negli anni ’50 e inizia con un regista di Hollywood che si reca a Londra per adattare un’opera teatrale in un film. Tuttavia, i suoi piani vengono completamente vanificati quando finisce morto. Con un detective stanco del mondo e una recluta impaziente che si occupano del caso, devono agire rapidamente per risolvere l’omicidio prima che l’assassino trovi la sua prossima vittima.

Oltre a Rockwell e Ronan, il cast comprende Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith, Harris Dickinson, David Oyelowo, Charlie Cooper, Shirley Henderson, Pippa Bennett-Warner e molti altri.

È Guarda come funzionano su Netflix?

Odio dirtelo, ma il film comico non è in streaming su Netflix. Dovrai cercare altrove per vedere questo film. Non preoccuparti, però. Netflix ha tonnellate di contenuti simili in streaming in questo momento sulla sua piattaforma. Ti consigliamo di dare un’occhiata ai film Netflix Mistero dell’omicidio e In per un omicidio. Dovresti anche controllare Salve, Cesare! e gli spettacoli di Netflix Murderville e La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra.

Dove guardare Guarda come corrono

Searchlight Pictures sta distribuendo il film. Purtroppo, al momento non è disponibile per lo streaming su nessun servizio di streaming. L’unico posto dove puoi guardarlo sono i cinema. Puoi trovare le proiezioni vicino a te e acquistare i biglietti attraverso siti Web come Fandango e AMC Theatres.

Sebbene nulla sia scolpito nella pietra, la commedia sarà probabilmente disponibile per lo streaming su Hulu in futuro. Hulu ha già diversi titoli Searchlight Pictures sulla sua piattaforma, come Non va bene, Buona fortuna a te, Leo Grande, Isola di fuoco, Fresco e Vicolo da incubo. Quindi questo avrebbe più senso. Ancora una volta, nulla è stato ancora confermato.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto!