GUARDA: Billie Eilish mostra alcune mosse calde sui suoi ritmi preferiti, Megan Thee Stallion

Anche le persone più influenti sono ispirate e influenzate da qualche altra personalità. Anche se Billie Eilish ha raggiunto grandi vette in così giovane età. È una di quelle celebrità che non si tirano mai indietro dal trasmettere il loro amore per gli altri artisti. Una di queste cantanti che adora assolutamente dal profondo del suo cuore è Megan Thee Stallion. E bene, anche il rapper americano non pensa di meno al Occhi dell’Oceano cantante.

A quanto pare, nel 2021, Megan aveva dato una performance sorprendente della sua canzone di successo, Corpo. L’allora artista pop diciannovenne ha colto l’occasione per esprimere il suo amore per il rapper. Se sei un grande fan di Eilish, potresti averla vista ballare al ritmo di Megan in una delle sue storie Instagram di settembre. Tuttavia, se te lo sei perso, ti abbiamo coperto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’amore reciproco dei due artisti.

Scorci dell’adorabile amicizia di Billie Eilish e Megan Thee Stallion

Nel video si può vedere il Cattivo ragazzo cantante che mostra alcune mosse di ballo davvero calde mentre Megan stava rappando. E non sorprende che, subito dopo, il rapper abbia ripubblicato la storia con quattro emoji a forma di cuore. (Beh, guardando le mosse di Eilish, chiunque reagirebbe allo stesso modo!)

Inoltre, non hanno limitato il loro amore reciproco solo alle storie di Instagram. Quando la vincitrice del premio Grammy 7 volte ha vinto il suo premio 2021, ha condiviso esplicitamente i suoi veri sentimenti, dicendo che Stallion era il candidato meritevole. “Voglio piangere, pensando a quanto ti amo” Il più felice che mai cantante menzionata nel suo discorso rivolgendosi al rapper. In particolare, il rapper ha anche scritto un commovente tributo per l’artista pop diciannovenne quando è diventata una di queste Volta le 100 persone più influenti della rivista.

“Era così reale e rilassata, anche se la sua personalità è così grande. È uno spirito raro che parla dal suo cuore senza pretese”, Megan ha scritto per Eilish nella sua nota. I due sono senza dubbio gli artisti più acclamati di Hollywood e speriamo solo che il loro amore reciproco rimanga lo stesso.

LEGGI ANCHE: Ecco come Billie Eilish ha aiutato Harry Styles a diventare un artista migliore

Sei innamorato della loro amicizia assolutamente deliziosa? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post GUARDA: Billie Eilish mostra alcune mosse eccitanti sul suo preferito, Beats di Megan Thee Stallion è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.