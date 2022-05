Guarda Ben Affleck difendere J.Lo nel trailer di Jennifer Lopez: Halftime

Un documentario sulla superstar della tripla minaccia Jennifer Lopez è diretto verso di noi il 14 giugno. Onestamente, come non ne è stato realizzato uno prima? Il film Netflix, Jennifer Lopez: Primo tempomi ha così eccitato!

La celebrità ha fatto una svolta come attrice nel 1997 con il suo film biografico, Selena. Ma non è tutto ciò che può fare. È anche una ballerina e cantante di grande talento. Il film, diretto da Amanda Micheli, darà uno sguardo alla determinazione che rende Lopez quello che è: dalle esibizioni sullo schermo e sui palchi, al suo Super Bowl Halftime Show e alla partecipazione all’inaugurazione presidenziale.

Netflix lo ha precedentemente condiviso Metà tempo funge da inizio alla seconda metà della vita di Lopez mentre ci mostra la sua evoluzione come latina, madre e artista. Una parte importante è anche il modo in cui ha preso l’agenzia nella sua carriera e il desiderio di essere presa più sul serio.

Stanno accadendo così tante cose e il trailer pubblicato il 18 maggio ci ha dato ancora di più. E questo include il fidanzato di J.Lo, l’attore Ben Affleck, che fa la sua apparizione.

Ben Affleck nel trailer di Jennifer Lopez: Halftime

Gran parte del trailer ritrae le cose negative che i media hanno detto sulla superstar e il modo in cui è stata molto esaminata dagli occhi del pubblico. La Lopez ha precedentemente affermato che uno dei motivi della sua rottura con Affleck nel 2004 era dovuto all’elevata attenzione dei media. Ma ora i due hanno ovviamente trovato un modo per navigare insieme mentre sono fidanzati, il che è così eccitante!

Al traguardo dei 44 secondi nel trailer, il suo fidanzato dice che le ha già chiesto se le dava fastidio. E ha detto ad Affleck che le critiche e il controllo erano ciò che si aspettava. Probabilmente lo vedremo difendere la sua ragazza nel documentario e sostenere la sua amata!

Bennifer è stato un oggetto dalla metà del 2002 all’inizio del 2004. I due si sono incontrati sul set di Gigli e in seguito hanno lavorato insieme al video musicale di Lopez “Jenny from the Block” e al film Ragazza di Jersey. Erano fidanzati, ma la prima volta non ha funzionato. Ma nell’aprile 2021 la coppia si è riconciliata e sta andando più forte che mai!

Jennifer Lopez: Primo tempo sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 14 giugno.