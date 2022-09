Grimm è interpretato da David Giuntoli e Bitsie Tulloch su Netflix?

Quando arriva la stagione spettrale, tutti noi amiamo guardare i film e gli spettacoli che ci fanno entrare nello spirito. Che si tratti di un horror completo o di un soprannaturale con sfumature di brividi ed emozioni, non c’è momento migliore per le nostre liste di controllo. Ma ogni momento è un buon momento per guardare Grimm.

Il procedurale della polizia fantasy-horror da cui trae ispirazione Le fiabe di Grimm ed è incentrato su un detective della omicidi di Portland, Oregon, Nick Burkhardt (David Giuntoli). Dopo aver appreso di essere un Grimm, assume un nuovo ruolo di guardiano dell’equilibrio tra l’umanità e Wesen.

Grimm’incluso anche il cast di s Superman e Lois l’attrice Bitsie Tulloch, Russell Hornsby, Jacqueline Toboni, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee, Bree Turner e Claire Coffee. La serie si è rivelata un successo di nicchia per la NBC ed è durata ben 123 episodi.

Ma i fan vecchi e nuovi possono dare un’occhiata ai racconti aggiornati di creature mitologiche con una rotazione procedurale su Netflix? Dov’è la serie sottovalutata in streaming in questo momento? Se stai cercando di aggiungerlo alla tua lista di controllo della stagione spettrale (o solo alla tua lista di controllo in generale), ecco dove puoi trovarlo.

Grimm è disponibile su Netflix?

Purtroppo, Grimm non è più disponibile per lo streaming su Netflix. La serie era precedentemente trasmessa in streaming su Netflix, ma è stata rimossa a causa della scadenza del contratto di licenza e del mancato rinnovo. Non c’è da stupirsi dal momento che la serie è di proprietà di NBCUniversal e solo pochi spettacoli di proprietà della NBC sono attualmente su Netflix.

Anche se c’è una possibilità Grimm potrebbe un giorno tornare su Netflix se lo streamer e NBCUniversal dovessero stipulare un nuovo accordo di licenza, è improbabile che gli studi cercheranno di mantenere la proprietà delle proprie serie.

Ma se stai cercando di guardare un buon programma fantasy su Netflix al posto di Grimm, assicurati di controllare Lucifero, Supernatural, Fate: The Winx Saga, The Witcher, Shadow and Bone, e L’uomo di sabbia.

Dove guardare Grimm online

A partire da settembre 2022, Grimm è disponibile per la visione su Amazon Prime Video. Tutte e sei le stagioni sono incluse gratuitamente con un abbonamento. Oltre a quel particolare streamer, la stagione è disponibile per l’acquisto su varie piattaforme di streaming on demand.

Stai guardando o rivedendo la serie? Fateci sapere nei commenti!