Grey’s Anatomy stagione 19 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Grey’s Anatomy la stagione 19 sarà trasmessa in anteprima questo mese, ma dobbiamo aspettare che arrivi su Netflix. Quando arriverà sullo streamer?

So cosa stai pensando. Grey’s Anatomy la stagione 19 arriverà questo mese. Anche se è corretto, non arriverà su Netflix. La serie sarà presentata in anteprima su ABC giovedì 6 ottobre, ma gli episodi non andranno immediatamente su Netflix.

Non sorprende che gli episodi arrivino prima a Hulu. La Disney possiede sia Hulu che ABC. La serie si dirige ancora su Netflix una volta che tutti gli episodi della stagione sono andati in onda, quindi abbiamo un po’ di attesa tra le mani.

Quando arriverà la stagione 19 di Grey’s Anatomy su Netflix?

Supponendo che nessun contratto sia cambiato, vedremo l’arrivo dell’intera stagione su Netflix 30 giorni dopo il finale di stagione. Ovviamente, la ABC non ha ancora fissato alcuna data per il finale, ma di solito le vediamo a maggio di ogni anno. Questo di solito è tra la metà e la fine di maggio.

Ciò significa che stiamo guardando Grey’s Anatomy stagione 19 in arrivo su Netflix verso la metà o la fine di giugno. Faremo in modo di tenere d’occhio le cose più vicino al momento per farti sapere.

Questa stagione vedrà molti cambiamenti. Per cominciare, Meredith Grey non sarà in giro per l’intera stagione. Mentre Ellen Pompeo narrerà ancora gli episodi, Meredith sarà inclusa solo in otto episodi dell’intera stagione. È tempo che lo spettacolo veda se può resistere senza di lei.

Vedremo anche dei nuovi residenti. Il programma di residenza è stato riaperto dopo una chiusura di sei mesi e ci sono alcuni stagisti ansiosi che cercano di mettersi alla prova. Meredith è ancora capo ad interim per ora, ma cambierà? Nick ritorna ed è la prima volta che Meredith lo vede da quando ha rifiutato l’offerta di trasferirsi in Minnesota. C’è speranza per loro due?

Si scopre anche che Link è un po’ come Derek. Ha già fatto sesso con uno degli stagisti senza rendersi conto che è una stagista. Le cose stanno per diventare imbarazzanti al Grey Sloan Memorial Hospital.

Grey’s Anatomy le stagioni dalla 1 alla 18 sono su Netflix.