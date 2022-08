Grey’s Anatomy stagione 19 non arriverà su Netflix a settembre 2022

Con il ritorno della TV autunnale, stiamo guardando quando i nostri preferiti saranno su Netflix. Grey’s Anatomy la stagione 19 non arriverà questo mese.

Se c’è uno spettacolo di cui siamo pronti a vederne altri, lo è Grey’s Anatomy. La diciottesima stagione si è conclusa con alcune importanti domande per i personaggi. Il programma di residenza è stato chiuso, Teddy e Owen sono scappati e Bailey ha scelto di dimettersi. Cosa significherebbe per la prossima stagione?

Bene, è quasi ora di scoprirlo su ABC. La cattiva notizia è che non avremo gli episodi di Grey’s Anatomy subito la stagione 19. Netflix non ottiene il contenuto fino a dopo il finale di stagione. Quando sarà?

Quando arriverà la stagione 19 di Grey’s Anatomy su Netflix?

La serie non arriverà nemmeno su ABC a settembre. Il Grey’s Anatomy la stagione 19 sarà presentata in anteprima su ABC giovedì 6 ottobre. Questo probabilmente non influenzerà la data del finale, però. È ancora probabile che a maggio sia normale. Alle reti piace attenersi al loro palinsesto TV che funziona.

Cosa significa questo per la stagione in arrivo su Netflix? Stiamo guardando a 30 giorni dopo la messa in onda del finale, il che significa che a giugno 2023.

Ci sono molti cambiamenti in arrivo Grey’s Anatomy stagione 19. Il più grande è che Meredith Grey non sarà presente per tutti gli episodi. Ellen Pompeo sta facendo un passo indietro rispetto al lavoro a tempo pieno. Mentre narrerà ancora ogni episodio, sarà fisicamente solo in otto episodi della stagione 20-24 (probabilmente 22).

Tuttavia, ci sono molti nuovi residenti chirurgici. Questo è discutibile considerando che il programma di residenza è stato chiuso. Sappiamo che Jake Borelli sta tornando, quindi vedremo più Schmidt, ma per quanto riguarda gli altri residenti che abbiamo conosciuto negli ultimi anni? Cosa significano per il programma i nuovi residenti che entrano?

Grey’s Anatomy è disponibile per lo streaming su Netflix.