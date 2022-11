Grey’s Anatomy stagione 19 non arriverà su Netflix a novembre 2022

GREY’S ANATOMY – ÒTutto è cambiatoÓ Ð Dopo sei mesi lunghi, il Grey Sloan Memorial ha ripristinato il suo programma di residenza. Un gruppo di giovani stagisti talentuosi e ambiziosi è stato reclutato mentre i chirurghi presenti lavorano per ricostruire il programma al suo antico splendore. Meredith, che funge ancora da capo ad interim, vede Nick per la prima volta da quando ha rifiutato la sua offerta di trasferirsi in Minnesota. Nel frattempo, Bailey dice a Richard che non è pronta per tornare al lavoro; Levi trova il coraggio di dare una notizia deludente a Jo, e le cose si complicano quando Link si rende conto di aver già incontrato uno degli stagisti. Con l’aiuto di Amelia e Maggie, i nuovi dottori sono lanciati nel loro primo giorno di lavoro affrontando gli infortuni causati da un recente tornado nella premiere della stagione 19 di ÒGreyÕs Anatomy,Ó GIOVEDI’, OTTOBRE. 6 (21:00-22:01 EDT), su ABC. (ABC/Liliane Lathan) NIKO TERHO, CATERINA SCORSONE

Grey’s Anatomy la stagione 19 ci sta portando nuovi stagisti e un po’ di riavvio. Quando potremo vedere gli episodi su Netflix?

È possibile guardare Grey’s Anatomy stagione 19 in questo momento. Gli episodi vanno in onda su ABC e il giorno dopo su Hulu. Gli episodi non sono ancora disponibili per lo streaming su Netflix e ciò non accadrà a novembre.

Questa stagione ci sta portando una sorta di riavvio. Torniamo indietro nel tempo con gli stagisti, portando alcuni ricordi di Meredith, Cristina, Izzy, Alex e George all’inizio della serie. Ognuno degli stagisti ha i suoi segreti, incluso uno che è imparentato con Amelia Shepherd, e stiamo ancora cercando di capire chi sia sua madre.

Non passerà molto tempo prima che Ellen Pompeo faccia un passo indietro rispetto allo spettacolo. Meredith sarà solo in sette episodi e tornerà poi nel finale. Sembra che una trama con Zola sia ciò che porterà Meredith lontano da Seattle, ma sarà il Minnesota con Nick?

Quand’è la stagione 19 di Grey’s Anatomy su Netflix?

Sappiamo che la serie andrà su Netflix a un certo punto. La cattiva notizia è che dobbiamo aspettare ancora qualche mese. E poi alcuni dopo. L’intera stagione deve prima andare in onda su ABC, con Hulu che ottiene il primo streaming a casa di ciascuno degli episodi.

Grey’s Anatomy arriva su Netflix 30 giorni dopo la messa in onda del finale. Se la ABC si attiene al solito piano, il finale della stagione 19 andrà in onda a maggio 2023 e verso la metà o la fine del mese. Ciò significa che stiamo aspettando fino alla metà o alla fine di giugno 2023 per l’arrivo dell’intera stagione su Netflix.

Sulla base di ciò che abbiamo visto finora su ABC, varrà la pena aspettare. Questi nuovi stagisti stanno portando una ventata di aria fresca nella serie.

Grey’s Anatomy la stagione 19 va in onda il giovedì su ABC. Guarda le stagioni precedenti su Netflix.