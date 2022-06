Grey’s Anatomy stagione 19 non arriverà su Netflix a luglio 2022

GREYÕS ANATOMY – ÒA caccia di sangueÓ Ð A causa della mancanza di sangue, il Grey Sloan Memorial sta allestendo un centro di donazioni volontarie. Nel frattempo, Nick chiede aiuto a Meredith con il suo paziente e Winston è attaccato dalla sua relazione con suo fratello, nella prima ora del finale di stagione di ÒGreyÕs Anatomy,Ó GIOVEDI’ 26 MAGGIO (20:00-21:00 EDT) , su ABC. (ABC/Liliane Lathan) SANDY MARTIN, ELLEN POMPEO

Non ci piacerebbe altro che tuffarci immediatamente di nuovo nel mondo del Grey Sloan Memorial. Stiamo aspettando Grey’s Anatomy stagione 19 su Netflix.

Abbiamo delle buone notizie nel senso che Grey’s Anatomy la stagione 19 sta per accadere. La cattiva notizia è che abbiamo ricontrollato l’elenco delle uscite di Netflix a luglio e la serie non è presente. Non è tutto troppo sorprendente, però. La stagione 18 è appena arrivata su Netflix.

Più, Grey’s Anatomy non è nemmeno una serie Netflix. È concesso in licenza da Netflix dopo che gli episodi sono andati in onda su ABC. Dobbiamo prima vedere l’intera stagione su ABC, e non è nemmeno iniziata. Quanto tempo dovremo aspettare prima che la diciannovesima stagione arrivi su Netflix?

Quando arriverà la stagione 19 di Grey’s Anatomy su Netflix?

Lo sappiamo Grey’s Anatomy la stagione 19 sarà presentata in anteprima su ABC giovedì 6 ottobre. Tuttavia, non è la data della prima che ci preoccupa quando si tratta della nostra abbuffata di Netflix. Riguarda la data del finale.

Vedi, questa serie si dirige prima su Hulu per lo streaming. Tutti gli episodi vanno su quella piattaforma di streaming il giorno dopo la messa in onda su ABC. La stagione rimane su Hulu per 30 giorni dopo il finale. Quindi tutti gli episodi lasciano Hulu e si dirigono invece su Netflix.

Quando sarà? Stiamo guardando giugno 2023 per Grey’s Anatomy stagione 19 in arrivo su Netflix. Dipenderà da quando andrà in onda il finale, ma di solito lo vediamo Grey’s finale in onda verso la fine di maggio di ogni anno. Avremo la data esatta intorno a marzo o aprile del prossimo anno. Una volta che abbiamo la data del finale, possiamo aggiungere 30 giorni ed è allora che Netflix riceverà la serie.

Potrebbe venire un momento in cui Grey’s lascia Netflix e rimane sempre su Hulu. Hulu è di proprietà della Disney, la società che possiede anche la ABC. Il contratto per Netflix durerà solo così a lungo, ma non sappiamo ancora quando sarà la data di fine. Faremo in modo di tenerlo d’occhio in modo che tu lo sappia il prima possibile.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Grey’s Anatomy stagione 19 su Netflix e altro ancora.