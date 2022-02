Grey’s Anatomy stagione 18 non arriverà su Netflix a febbraio 2022

GREYÕS ANATOMY – ÒÈ arrivato a mezzanotte chiaraÓ Ð I dottori del Grey Sloan Memorial celebrano le vacanze; Hamilton e Meredith si preparano per una pietra miliare del loro progetto; Link vuole trascorrere le vacanze con Amelia e Scout in famiglia; Schmitt deve affrontare una decisione difficile durante l’intervento chirurgico su un nuovissimo episodio di ÒGreyÕs Anatomy,Ó GIOVEDI’ DICEMBRE. 16 (9:00-22:01 EST), su ABC. (ABC/Raymond Liu) ELLEN POMPEO

La stagione 3 di The Witcher non arriverà su Netflix a febbraio 2022 da Alexandria Ingham

Tempo di rilascio della seconda stagione di Sweet Magnolias (per fuso orario) di Cody Schultz

Non c’è dubbio che sei pronto per abbuffarti Grey’s Anatomy stagione 18 su Netflix. Tuttavia, non sarà ancora possibile.

Abbiamo ricontrollato l’elenco dei nuovi arrivati ​​durante il mese dell’amore, ma il nostro dramma medico preferito non è nell’elenco. È deludente, ma non ci aspettavamo esattamente che arrivasse.

È passato del tempo da allora Grey’s Anatomy è andato in onda su ABC. L’ultimo episodio è stato giovedì 16 dicembre 2021. Di solito ci vogliono 30 giorni prima che la serie arrivi su Netflix dopo l’ultimo episodio della stagione. Ma non è stato l’ultimo episodio. Era solo il finale invernale.

La serie tornerà con nuovi episodi giovedì 24 febbraio. Dovrebbe durare fino a maggio normalmente. La ABC ha cercato di attenersi a un normale programma televisivo quest’anno.

Quando arriverà la stagione 18 di Grey’s Anatomy su Netflix?

Quanto tempo stiamo aspettando che la nuova stagione arrivi come binge-watch su Netflix? Non abbiamo ancora una data di uscita esatta. Questo perché non abbiamo ancora una data finale su ABC. Dovremmo ottenere il secondo nei prossimi mesi, così saremo in grado di farci un’idea del primo.

Di solito, abbiamo lo spettacolo intorno alla metà di giugno di ogni anno. Questo perché ABC e Netflix hanno un accordo per Grey’s Anatomy. Le stagioni arrivano 30 giorni dopo la messa in onda del finale sulla rete. L’accordo non ci ha ancora deluso.

Ci sono state segnalazioni che la serie avrebbe lasciato Netflix. Questo proveniva da alcune delle sue sedi internazionali. È ancora su Netflix USA e non ci sono piani per rimuovere la serie. Tuttavia, la stagione in corso è disponibile solo su Hulu in questo momento fino al termine della stagione in onda.

Di recente abbiamo ricevuto delle buone notizie. Grey’s Anatomy la stagione 18 non sarà la fine. La stagione 19 sta accadendo ed Ellen Pompeo tornerà nei panni di Meredith Grey.

Grey’s Anatomy le stagioni dalla 1 alla 17 sono attualmente su Netflix.