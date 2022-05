Grey’s Anatomy stagione 18 arriverà su Netflix a giugno 2022

Il Grey’s Anatomy il finale della stagione 18 andrà in onda su ABC il 26 maggio e mentre alcune persone saranno sintonizzate per guardare il 400esimo episodio, altri aspetteranno che la diciottesima stagione completa arrivi su Netflix. Fortunatamente, lo streamer ha annunciato il Grey’s Anatomy data di uscita di Netflix della stagione 18 e l’abbiamo condivisa proprio qui sotto!

Grey’s Anatomy è stato presentato in anteprima su ABC nel marzo 2005 ed è diventato più popolare nel corso della sua corsa. La serie drammatica medica ha messo sulla mappa molti attori come Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, TR Knight, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Isaiah Washington e altri.

Con il passare delle stagioni, il cast ha avuto un bel cambiamento con a malapena nessun membro del cast originale rimasto nello show. Sebbene a molti fan manchi il vecchio cast, i nuovi membri del cast devono ancora essere applauditi per essere in grado di reggere il confronto e dare prestazioni eccezionali. Intendo, Grey’s Anatomy non sarebbe dove è se non fosse per il cast di talento, vecchio e nuovo.

Ci sono stati tonnellate di drammi medici a venire fuori dopo Grigio‘S Anatomia, ma nessuno deve ancora raggiungere il livello di successo dello show ABC. È lo spettacolo in prima serata con sceneggiatura più longevo attualmente in onda su ABC. E sembra che non diremo addio alla serie drammatica medica di successo in qualsiasi momento, con a Grey’s Anatomy stagione 19 già in lavorazione. Ma non andiamo avanti a noi stessi. Molti di noi hanno ancora bisogno di guardare Grey’s Anatomy stagione 18. Continua a leggere per scoprire la data di uscita di Netflix per la diciottesima stagione.

Grey’s Anatomy, stagione 18, data di uscita di Netflix

Grey’s Anatomy la stagione 18 arriverà su Netflix sabato 25 giugno 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. La diciottesima stagione è composta da 20 episodi in totale. Puoi aspettarti che ogni episodio rientri nell’intervallo di 40 minuti.

Se avessi seguito il nostro Grey’s Anatomy post sugli aggiornamenti sulla versione della stagione 18, sapresti che la nostra previsione della data di uscita di Netflix per la diciottesima stagione era a giugno. Abbiamo elaborato questa previsione in base al programma di rilascio per le stagioni precedenti. Nuove stagioni di Grey’s Anatomy vieni su Netflix 30 giorni dopo la messa in onda del finale di stagione. Dal momento che il Grey’s Anatomy il finale della stagione 18 va in onda il 26 maggio, 30 giorni dopo sarebbe il 25 giugno.

Quindi segna i tuoi calendari, cancella i tuoi programmi e imposta le tue sveglie perché Grey’s Anatomy la stagione 18 arriverà su Netflix il 25 giugno!