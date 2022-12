Greg Germann (Benedict) di Firefly Lane età, altezza, Instagram, ruoli

Dopo aver atteso quasi due anni, la stagione 2 di Firefly Lane è stata finalmente rilasciata il 2 dicembre 2022. Per coloro che hanno già iniziato a guardare i nuovi episodi, avresti notato alcuni volti nuovi nell’elenco del cast. Una nuova aggiunta è Greg Germann che interpreta Benedict Binswanger.

Si dice che il suo personaggio abbia “alcuni grandi segreti”, che, senza rivelare alcuno spoiler per i nuovi episodi, potrebbero essere rivelati durante la sua campagna per diventare Governatore in questa stagione.

Se sei curioso del nuovo membro del cast o vuoi semplicemente saperne di più su Greg Germann, allora sei nel posto giusto! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Viale delle lucciole attore.

Greg Germann età

L’attore nato in Texas ha 64 anni. È nato il 26 febbraio 1958, il che significa che nel nuovo anno festeggerà il suo 65° compleanno! Il suo segno zodiacale è Pesci.

Altezza di Greg Germann

Secondo Celebrity Heights, l’attore americano è alto 5 piedi e 10 pollici.

Greg Germann Instagram

Se stai cercando di seguire l’attore sui social media, puoi iniziare trovandolo su Instagram sotto l’handle @greg.germann. L’attore Benedict vanta attualmente oltre 270.000 follower su Instagram. Se dai un seguito all’attore, troverai molti contenuti da divorare, comprese le immagini della sua vita quotidiana, gli aggiornamenti dai progetti e i contenuti dietro le quinte.

Ruoli di Greg Germann

Con 119 crediti di recitazione a suo nome, secondo IMDb, non c’è modo di non riconoscere Greg Germann. Probabilmente è meglio conosciuto per aver interpretato Richard Fish nella serie televisiva Alleato McBealche gli è valso un premio della Screen Actors Guild, e come Dr. Thomas Koracick nel medical drama Grey’s Anatomy.

Alcuni dei suoi progetti recenti includono:

La buona battaglia (2022)

Frena il tuo entusiasmo (2020)

Ragazzo adottivo (2019)

Guida di Kevin Hart alla storia dei neri (2019)

Amici del college (2017-2020)

Brooklyn Nove Nove (2017)

Per vedere la filmografia completa dell’attore, clicca qui!