Green beetle bug nel 1899 e significato nascosto spiegato

Ci sono un sacco di spettacoli con cui puoi sederti e rilassarti, permettendoti di allontanarti per qualche ora di divertimento spensierato. Quando si tratta del lavoro di Baran bo Odar e Jantje Friese, d’altro canto, faresti meglio ad assicurarti di prestare tutta la tua attenzione allo schermo. La loro serie precedente Dark era incentrata sui dettagli e il loro ultimo progetto 1899 di certo non guida la rotta.

Il dramma in costume e il thriller misterioso sono stati presentati in anteprima su Netflix giovedì 18 novembre 2022 e seguono un gruppo di immigrati europei che si mescolano con viaggiatori globali a bordo di un piroscafo – il Kerberos – diretto da Londra a New York City.

Tuttavia, le cose diventano presto inquietanti e apprendiamo che nulla è come sembra, con lo strano dettaglio che rafforza il fatto che qualcosa di sinistro sta accadendo dietro le quinte.

Uno di questi dettagli è un bug scarabeo verde nel 1899, quindi spieghiamo il suo significato con importanti spoiler per gli episodi da 1 a 8.

ATTENZIONE: GRANDI SPOILER

1899 cr. Netflix

Green beetle bug nel 1899 significato spiegato

Uno scarabeo verde fa la sua comparsa in tutta la serie e spesso funge da misteriosa guida, conducendo i personaggi in determinate aree della nave per fare utili scoperte.

In qualche modo funge anche da chiave, in grado di aprire le porte, e ci viene presentato il bug mentre porta Maura al ragazzo nascosto in un armadietto a bordo della Prometheus, l’altra nave che il Kerberos incontra.

Il comodo insetto aiuta anche personaggi come Eyk, e alla fine è stato rivelato che non si tratta affatto di un normale bug, ed è qui che entriamo nei principali spoiler…

Quello che sta accadendo a bordo delle navi non è reale e in realtà si trovano in una simulazione creata da Maura e Daniel. Con la morte del loro figlio Elliot, hanno creato questo mondo in cui era vivo e hanno scelto di immergersi in esso invece di affrontare la loro dura realtà.

L’inclusione del coleottero nella simulazione deriva da un flashback nel finale che mostra quanto Elliot amasse un insetto trovato durante un picnic con sua madre. Ha mostrato Maura e ha annunciato di aver chiamato lo scarabeo Alfred.

Ha creato uno scarabeo come parte della simulazione perché sapeva che sarebbe stato un dettaglio che lo avrebbe reso felice, e la capacità della creatura di agire come una sorta di guida onnisciente deriva dal fatto che la nave è una simulazione e i dettagli sono stati lavorati. e manipolato a beneficio di Maura.

1899 | Teaser ufficiale | Netflix BridTV 10326 1899 | Teaser ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/DS2_gsMdij4/hqdefault.jpg 1027496 1027496 centro 13872

Il pubblico reagisce a Green Beetle nel 1899

Un certo numero di spettatori ha condiviso i propri pensieri dopo aver incontrato lo scarabeo nel 1899, incerti sul suo significato iniziale o semplicemente incuriositi.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Coleotteri e strane piramidi. Ci sto. #1899 — Craig (@CraigCoy135) 17 novembre 2022

Visualizza tweet

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Qual è il significato dei coleotteri nel 1899? — Cat Chi (@batsflywest) 17 novembre 2022

Visualizza tweet

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Secondo episodio: OK, quindi lo strano insetto/insetto è tornato. Inoltre, com’è collegato a quell’uomo misterioso che si è riversato nel Kerberos?#1899 — Godric Lim (Paziente 934) 🦌 (@TheWreaker) 17 novembre 2022

Visualizza tweet

“Era tutto un altro livello”

1899 è una complessa rete di dettagli e la star centrale Emily Beecham (interpreta Maura) ha recentemente parlato con Netflix e le è stato chiesto come ha tenuto traccia di tutte le rivelazioni durante il lavoro sulla serie:

“Avevo una mappa. Non so in quale altro modo avrei potuto farlo! Non stai filmando in ordine sequenziale a meno che tu non sia molto fortunato, quindi naturalmente devi farlo comunque. Con questo, era tutto un altro livello.

Discutendo ulteriormente del progetto, ha aggiunto che “Maura è un personaggio davvero interessante e l’intero concetto è completamente unico”.

1899 è in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, My Hero Academia S6 ep 8 (121) ha spiegato l’ora di rilascio, la data e l’anteprima