Grease è su Netflix? (Dove guardare in streaming Grease 2022)

Olivia Newton-John e John Travolta in una scena del film “Grease”, 1978. (Foto di Paramount/Getty Images)

Con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Didi Conn e Jeff Conaway, Grasso è uno dei musical più iconici e amati ad aver mai onorato il grande schermo.

La sua colonna sonora è piena di alcuni dei più grandi brani originali che hanno fatto cantare generazioni per decenni. Il film ha ispirato un sequel, è stato una produzione di successo a Broadway e ha alcuni dei personaggi più riconoscibili del mondo del cinema.

Nonostante sia uscito quasi cinque decenni fa, è un film che continua a occupare un posto speciale nel cuore degli spettatori con le nuove generazioni che vengono introdotte nel film attraverso l’eredità duratura.

Non c’è mai un brutto momento per tornare alla Rydell High per incontrare artisti del calibro di Danny, Sandy e tutti i nostri personaggi preferiti. Ma capire dove puoi trasmettere il film in streaming può essere un compito difficile con il numero di streamer disponibili ora.

Grease è su Netflix?

Sebbene Netflix sia la patria di molti film iconici, Grasso non è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix e non è chiaro quando il film potrebbe diventare nuovamente disponibile per lo streaming su Netflix. Sebbene il film fosse una volta disponibile per lo streaming, è stato rimosso nel 2020 e da allora non è più tornato.

Dove puoi trasmettere in streaming Grease online? (2022)

Mentre non troverai Grasso su Netflix, il film è attualmente in streaming su diverse altre piattaforme di streaming! A partire da agosto 2022, i fan con abbonamenti selezionati possono vedere il film su Hulu e Amazon Prime. Grasso è anche in streaming su Paramount+, che presto diventerà la sede della serie spin-off, Grasso: Rise Of The Pink Ladies.