Grazie a un massaggiatore, Andrew Garfield batte Leonardo DiCaprio e si aggiudica il Golden Globe come miglior attore per Tick, Tick… BOOM!

Dopo un 2021 davvero incredibile, in cui ha lavorato instancabilmente a vari progetti, è giunto il momento di raccogliere i frutti succosi per lo stesso. Andrew Garfield ha vinto il Golden Globe come miglior attore e crediamo che sia solo l’inizio e tutto questo è successo a causa di un massaggiatore.

Garfield è apparso in molti progetti sorprendenti e ha dato una splendida interpretazione in ognuno di essi. Che sia un ruolo di supporto in Gli occhi di Tammy Faye o il suo ritorno come Spider-Man in Marvel’s Spider-Man: No Way Home. Ma la sua interpretazione di Jonathan Larson in Tick, Tick… ​​BOOM di Netflix! era veramente fuori dal mondo.

Onestamente, i fan credono che Andrew sarà nominato per un Oscar quest’anno, ma per ora stanno celebrando ciò che questo giovane ha realizzato oggi.

Andrew Garfield merita un Oscar IMMEDIATAMENTE Non mi fermerò finché il boom del tick tick non avrà tutti gli Oscar possibili — Kelci Carroll (@KelciCarroll) 4 gennaio 2022

che ore sono? 12 11 ^ 1 10 | 2 volte a9 ⊙—-> 3 spingi per 8 4 7 5 tick tick boom 6 oscar pic.twitter.com/W2HXzyUer6 — Shan 卌♡ ha visto nwh x2 (@ShanLFTV) 3 gennaio 2022

Un massaggiatore ha aiutato Andrew a vincere il Golden Globe come miglior attore?

Per quanto possa sembrare divertente, ti lascerà perplesso il fatto che un massaggiatore abbia effettivamente aiutato Garfield ad ottenere il ruolo di Jonathan Larson. Il regista Lin-Manuel Miranda e Andrew Garfield hanno un legame piuttosto particolare, che è un massaggiatore reciproco. Ed è stato lui a suggerire a Lin di scegliere Andrew per il ruolo del leggendario cantante Jonathan Larson.

Ogni singola persona che è uscita dopo aver visto l’originale Netflix ha solo una cosa da dire; Andrew Garfield merita un Oscar per il suo lavoro come il leggendario artista di Broadway, Jonathan Larson. Mentre aspettiamo che ciò accada, Garfield ha già portato a casa un po’ d’oro dai Golden Globe Awards. Anche se non c’è spettacolo per il 2022, la Hollywood Foreign Press Association ha annunciato i vincitori di quest’anno sul proprio account Twitter.

Andrew Garfield ha vinto il Golden Globe Award come miglior attore nella categoria Musical o Commedia. Ha davvero abbandonato la performance di una vita e ha persino imparato a cantare per questo film, dimostrando ancora una volta quanto sia devoto al suo lavoro.

Ci vogliono 43 muscoli per sorridere. Grazie per il lavoro Andrew Garfield e congratulazioni per aver portato a casa il #GoldenGlobe come miglior attore — Film — Musical/Commedia. pic.twitter.com/V55dore2eH — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 10 gennaio 2022

Anche se la sua interpretazione in Tick, Tick… BOOM! vincerà numerosi premi, non è il suo unico lavoro degno di nota dello scorso anno. Come dimenticare il suo iconico ritorno nell’universo di Spider-Man? Lui, insieme a Tobey Maguire, ha indossato ancora una volta l’abito rosso e blu del supereroe, e ancora una volta ha rubato un milione di cuori. I fan speravano nel suo futuro nel MCU e in realtà gli chiedono di avere un altro film per completare la sua trilogia di Spider-Man.

Siamo così felici di vedere Andrew ottenere il riconoscimento che merita e anche sperare di vederlo di più!

