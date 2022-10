Graham McTavish di House of the Dragon ha rovesciato i fagioli nella stagione di The Witcher, pur avendo 6 potenti parole per descrivere il suo lavoro con Henry Cavill

In ogni spettacolo storico epico, a parte i personaggi principali, ci sono altri personaggi che svolgere un ruolo vitale nel portare avanti la trama. Quegli attori sono le chiavi e spesso i misteriosi, che danno un ritmo intrigante alla storia. Ad esempio, in lo stregone, tra gli altri, abbiamo Graham McTavish nel ruolo di Sigismondo Dijkstra. Fino alla fine della stagione 2, aveva creato un grande impatto sulla mistero della trama. Ora, mentre stiamo tutti aspettando con impazienza di vedere Henry Cavill nei panni di Witcher nella terza stagione, Graham parla della prossima stagione e dell’attore.

Graham McTavish, l’attore scozzese, è noto per il suo ruolo di Dwalin in Lo Hobbit trilogia. Fa anche parte del Universo Marvel in vari progetti animati. Graham è anche un personaggio fondamentale nell’attuale più grande successo della HBO, Casa del Drago raffigurante Lord Comandante della Guardia Reale, ser Harrold Westerling. E lo spettacolo Netflix Original più atteso Lo stregone diventa anche più interessante grazie al suo personaggio, Sigismondo Dijkstra. McTavish ha parlato del aggiornare della prossima stagione durante l’utilizzo sei parole potenti per descrivere Henry.

Graham McTavish ha usato queste potenti parole per il co-protagonista Henry Cavill

Henry Cavill è stato un attore preferito dai fan sin dal suo ruolo di Superuomo. Ha anche impressionato il pubblico con il suo ruolo potente e forte in I Tudor. Ora, tutti noi amiamo il Enola Holmes stella per il suo ruolo epico in Lo stregone. Mentre tutti aspettano la terza stagione dello show, è così che Graham McTavish ha rivelato la sua esperienza di lavoro con il cast e nello show.

Mentre ha rivelato di essere già un fan di Casa del Drago e Lo Hobbitha parlato l’attore Lo stregone stagione 3. Anche se non può rivelare ufficialmente nulla sulla trama; ha detto che stava avendo un buon momento di ripresa per la stagione. Il buon tempo che ha passato è stato il per gentile concessione di Henry Cavill anche. Quando ha descritto come è stato lavorare con il Enola Holmes attore, ha chiamato Cavill è “un ragazzo adorabile con cui lavorare.”

Bene, possiamo immaginare che sia vero come questi dietro le quinte sembra divertente.

Anche Graham McTavish ha parlato del suo personaggio. Ha detto che gli piaceva il fatto che il suo personaggio fosse astuzia e manipolativo. Sigismondo Dijkstra, il suo personaggio, non agisce senza un’agenda che ha avuto sin dall’inizio. Gli spettatori possono aspettarsi di più dalla sua astuzia e più mistero ed esperienza elettrizzante tutti insieme per McTavish.

Anche tu sei entusiasta dell’uscita di Netflix Il Witcher terza stagione il prima possibile? Raccontaci il tuo momento preferito dello spettacolo.

