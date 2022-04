Grace e Frankie e altro ancora

È l’ultima settimana di aprile e ci sono molti fantastici contenuti in arrivo su Netflix. Ecco i migliori programmi e film Netflix della settimana.

Se stai cercando qualcosa da guardare su Netflix, l’ultima settimana di aprile ha un ottimo elenco di opzioni. Domenica vedrà il grande calo del primo del mese, ma sono tutti film più vecchi che probabilmente hai già visto. Ciò non impedisce loro di essere fantastici film da guardare, ma non fanno questo elenco.

Per coloro che cercano le commedie romantiche o i preferiti più vecchi, cerca quelli del calibro di Forrest Gump, hai la postae persino Il Gentiluomo su Netflix domenica 1 maggio.

E il resto della settimana? Ti abbiamo coperto qui e questo elenco di programmi e film Netflix è in ordine di data di uscita.

5 serie e film Netflix da non perdere questa settimana

David Spade: Niente di personale

Iniziamo la lista con uno speciale in piedi. David Spade ci porta ancora una volta la sua commedia. Questo è perfetto per i fan della commedia 8 Semplici regole per uscire con mia figlia adolescente.

Questo speciale si concentra sulle umilianti visite mediche di Spade e sull’innamoramento di clickbait. Entra anche nella stagione dei lemuri in paradiso e nelle storie di un selfie da cui non riesce a scappare. Non è niente di personale… tranne quando lo è.

Guardare David Spade: Niente di personale martedì 26 aprile.

365 giorni: questo giorno

Quanto hai amato 365 giorni? Questo film è uscito al momento giusto, all’inizio della pandemia. Abbiamo aspettato pazientemente un seguito. Ora è il momento del seguito.

Massimo e Laura sono tornati e dovrebbero essere più forti che mai. Questo finché non c’è un uomo misterioso che fa offerte per il cuore di Laura. Poi i legami familiari di Massimo finiscono per causare delle complicazioni alla coppia.

Guarda il seguito mercoledì 27 aprile.

Bolla

Cerca di non confonderti La bollauscito di recente anche su Netflix. Bolla è un film anime giapponese che catturerà sicuramente l’attenzione di tutti i fan degli anime.

Bolla segue un giovane dotato che finisce per incontrare fatalmente una ragazza misteriosa in una Tokyo abbandonata. La Tokyo in questo mondo è stata invasa da bolle e anomalie gravitazionali.

Guardare Bolla giovedì 28 aprile.

Grazia e Frankie Stagione 7

È sempre difficile dire addio ai programmi preferiti. È qualcosa che dobbiamo fare con due questa settimana, e il primo degli spettacoli e dei film Netflix a cui dire addio è Grazia e Frankie.

Gli episodi finali riprendono da dove abbiamo lasciato i due migliori amici. Nick è stato rilasciato dalla prigione e ora è agli arresti domiciliari. Naturalmente, Grace non ne è felice. Come faranno i due amici a far fronte alla svolta degli eventi?

Guarda gli episodi finali venerdì 29 aprile.

Ozark Stagione 4, parte 2

L’altro spettacolo a cui stiamo dicendo addio è Ozark. Gli episodi finali cadono alla fine della settimana. C’è anche Addio a Ozarkche è uno speciale che vorrai provare.

Abbiamo molte domande sul retro della prima metà della stagione. Sono troppo grandi per metterli in giro. Ma se hai seguito la serie fino a questo punto, devi fare il check-in con gli episodi finali.

Orologio Ozark Stagione 4, parte 2 venerdì 29 aprile.

Quali programmi e film Netflix stai guardando questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.