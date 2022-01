Good Girls stagione 4 non arriverà su Netflix a gennaio 2022

GOOD GIRLS — “Broken Toys” Episodio 408 — Nella foto: (lr) Mae Whitman nei panni di Annie Marks, Christina Hendricks nei panni di Beth Boland, Retta nei panni di Ruby Hill — (Foto di: Jordin Althaus/NBC)

I fan hanno aspettato pazientemente Brave ragazze stagione 4 per fare il suo sbarco su Netflix. E ora che siamo entrati nel nuovo anno, sono diventati molto fiduciosi che vedranno presto il loro gruppo preferito di madri suburbane. Sfortunatamente, i fan non vedranno l’ultima stagione a gennaio, però.

Brave ragazze la stagione 4 è andata in onda l’ultima volta sulla NBC nel luglio 2021, quindi ha senso il motivo per cui i fan della serie televisiva drammatica stanno diventando un po’ impazienti. Molte persone evitano da mesi gli spoiler perché vogliono poter vedere di persona la quarta stagione.

Indovina un po? L’attesa è finita! Brave ragazze la stagione 4 potrebbe non arrivare su Netflix all’inizio dell’anno, ma arriverà tra un paio di mesi. L’ultima stagione arriverà a marzo 2022!

Ma quando possiamo aspettarci di vedere l’ultima stagione su Netflix a marzo? Continua a leggere perché forniamo la data di rilascio esatta per Brave ragazze stagione 4 di seguito.

Quando arriverà la stagione 4 di Good Girls su Netflix?

La quarta e ultima stagione di Brave ragazze arriverà sullo streamer lunedì 7 marzo 2022. Se non sei a conoscenza, le nuove stagioni degli spettacoli della NBC arriveranno su Netflix un anno dopo la loro prima messa in onda. Ad esempio, la quarta stagione è andata in onda per la prima volta il 7 marzo 2021. Quindi un anno dopo sarebbe stato il 7 marzo 2022.

A partire dall’11 gennaio, abbiamo 55 giorni prima che la quarta stagione completa venga rilasciata su Netflix. Potrebbe sembrare molto tempo da ora, ma sarà il 7 marzo prima che tu te ne accorga. Ovviamente, con tutti i nuovi film e programmi Netflix in arrivo a gennaio, hai molti contenuti da guardare nel frattempo. Inoltre, puoi rivedere le stagioni 1-3 di Brave ragazze su Netflix per prepararsi all’uscita della quarta stagione. Tocca a voi.

Brave ragazze la stagione 4 uscirà su Netflix il 7 marzo. Guarderai?