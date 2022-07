Gone in the Night con Winona Ryder su Netflix?

Un nuovo film horror intitolato Andato nella notte con protagonista la straordinariamente talentuosa Winona Ryder uscirà il 15 luglio e le persone si chiedono dove possono rifarsi gli occhi con il film. Come sempre, ti abbiamo coperto. Abbiamo condiviso dove puoi guardare il film horror in basso.

Andato nella notte è stato diretto da Eli Horowitz al suo debutto alla regia. Ha anche co-scritto la sceneggiatura del film horror con Matthew Derby. Potresti conoscere Horowitz come il produttore della serie di thriller gialli Ritorno a casa con Janelle Monáe e la commedia Kajillionaire.

La storia segue una donna di nome Kath (Winona Ryder) e il suo ragazzo Max (John Gallagher Jr.) mentre arrivano in una remota capanna nelle sequoie per una vacanza. Una volta lì, la coppia si rende conto di essere stata doppiamente prenotata con una misteriosa coppia più giovane. Quindi, Kath e Max decidono di condividere la cabina con la coppia più giovane, ma le cose vanno storte quando Max e la giovane donna scompaiono.

Oltre a Ryder e Gallagher Jr., il cast comprende Owen Teague, Brianne Tju, Dermot Mulroney e altri. Così sarà Andato nella notte essere disponibile per lo streaming su Netflix? Qui è dove potrai guardare il film dell’orrore.

È andato nella notte su Netflix?

Sfortunatamente, il film non sarà disponibile per lo streaming su Netflix quando uscirà il 15 luglio. Tuttavia, c’è la possibilità che possa essere aggiunto allo streamer in futuro se Netflix acquisisce i diritti di licenza.

Non preoccuparti, però. Netflix ha tonnellate di film horror che puoi guardare in streaming in questo momento sulla sua piattaforma. Ti consigliamo di controllare il Via della paura trilogia, Esso, venerdì 13, Conseguenze e Festa dell’inferno. Se i film suggeriti non suonano come la tua tazza di tè, tutto ciò che devi fare è scorrere l’infinito catalogo di film horror di Netflix. Sono sicuro che troverai qualcosa di interessante.

Dove vedere Gone in the Night

Andato nella notte arriverà nelle sale il 15 luglio, seguito da un video on demand il 2 agosto. Puoi acquistare i biglietti online su siti Web come Fandango e AMC Theatres, oppure puoi acquistare i biglietti di persona allo stand.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima del film!

Andato nella notte uscirà nelle sale il 15 luglio. Guarderai il film horror?