Uno dei nuovi programmi Netflix di maggior successo del 2022 è stato l’adattamento dello streamer della serie di libri di Mickey Haller di Michael Connelly, L’avvocato Lincoln. Dalla sua uscita nel maggio 2022, i fan della serie di successo non vedono l’ora L’avvocato Lincoln stagione 2.

Grazie ai suoi impressionanti numeri di spettatori, Netflix si è rapidamente rinnovato L’avvocato Lincoln per la stagione 2. La stagione successiva è stata annunciata nel giugno 2022, non molto tempo dopo la prima del mese prima.

L’avvocato Lincoln’La prima stagione di s era basata su Il verdetto d’ottone, il secondo romanzo della serie Mickey Haller. Insieme all’annuncio di Netflix della seconda stagione, lo streamer ha rivelato che la prossima stagione sarà basata sulla quarta, intitolata Il quinto testimone.

Sfortunatamente, l’attesa per la stagione successiva continua, poiché la stagione 2 non sarà presentata in anteprima su Netflix a novembre 2022. Ma non ci aspettavamo che la stagione scendesse così presto con l’inizio delle riprese. Ecco un periodo di rilascio aggiornato, oltre a nuovi annunci di casting!

Gli ultimi aggiornamenti della stagione 2 di Lincoln Lawyer novembre 2022

Il 31 ottobre, l’autore Michael Connelly ha condiviso una foto su Instagram dal set di L’avvocato Lincoln stagione 2. Connelly ha annunciato che le riprese della nuova stagione erano iniziate e, come riportato da What’s on Netflix, la produzione dovrebbe concludersi il 23 marzo 2023.

Tradizionalmente, la post-produzione per i programmi Netflix può richiedere fino a sei mesi, il che potrebbe portare la data di uscita a settembre 2023. Una cosa è certa, L’avvocato Lincoln la stagione 2 non cadrà a maggio 2023, ma potremmo vedere la stagione arrivare entro la fine di agosto o fino a settembre.

Per quanto sia lunga l’attesa, la stagione 2 varrà la pena aspettare C’era una volta star Lana Parrilla e Chicago Med l’allume Yaya DaCosta si unisce alla serie in ruoli ricorrenti. Anche se vedremo meno Maggie di Neve Campbell, anche lei sarà ancora in giro.

Sei eccitante per L’avvocato Lincoln stagione 2? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti da Netflix Life!