Gli spettacoli e i film più attesi in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Con la fine di gennaio, febbraio ci aspetta con nuove avventure, risate e amore. Inoltre, alcune delle migliori serie e film drammatici sono tutti pronti per darci il benvenuto nel nuovo mese. Ci saranno brivido, suspense, fantasia, crimine, commedia, amore e bene, l’elenco continua. Tuttavia, se non sei in grado di creare una watch list, siamo qui per te. Ecco un elenco dei nuovi ma migliori film e programmi in arrivo su Netflix a febbraio 2022.

Inventare Anna

La serie è prevalentemente basata su Il quello di New York articolo “Come Anna Delvey ha ingannato i party people di New York.” Apparentemente, Anna Sorokin, andando per nome Anna Delvey finge di essere un’ereditiera tedesca con un sacco di soldi. Questo spiritoso truffatore ha frodato banche, hotel e ricchi conoscenti.

La serie di truffatori ci introduce alla vita sontuosa vissuta da questo truffatore con tutti i soldi falsi. Darà anche maggiore enfasi al giornalista che ha gestito l’intera truffa.

Un ritorno a casa Madea

Sìì! Perry riporta Madea. Questa volta si tratta della laurea del suo pronipote e del dramma familiare e di segreti più profondi che quasi lo feriscono. Finora non abbiamo approfondimenti su tutti i “segreti più profondi” o sui “drammi familiari”. Tuttavia, Madea, la donna spensierata, sarà sicuramente un barile di risate!

Inoltre, in un’intervista con Entertainment Weekly, Perry anticipa che porterà una sottotrama LGBTQ+ attraverso la quale il regista spera di inviare un messaggio di inclusione al pubblico. È uno dei migliori e nuovi film in arrivo su Netflix a febbraio 2022.

L’amore è cieco stagione 2

Per tutta la serie, i presentatori collocano i singoli in “baccelli” attraverso i quali escono insieme. Mentre le coppie si conoscono e formano una connessione cuore a cuore; decidono di impegnarsi. Sorprendentemente, possono incontrarsi di persona solo dopo il fidanzamento. Dopo l’evento, le coppie vengono inviate in resort dove si conoscono meglio. Il giorno del matrimonio, alle coppie viene chiesto “L’amore è cieco?” La loro risposta decide il resto.

Quindi, con gli stessi presentatori della prima stagione, lo spettacolo continuerà a prendere la schiavitù del matrimonio su due livelli dall’11 febbraio 2022.

Pugno di vendetta

Questo thriller d’azione soprannaturale ti farà sicuramente venire la pelle d’oca! In questo seguito della prima stagione della serie TV Wu Assassins, la squadra si incontra di nuovo a Bangkok con uno scopo vendicativo. Intendono vendicarsi per la morte di una persona cara. Ma mentre eseguono il loro piano, si scopre che il nemico ha poteri soprannaturali e sono coinvolti in qualcosa di enorme. Forse, salvare il mondo.

Non dimenticare di goderti questi capolavori nel prossimo mese. Inoltre, facci sapere nella sezione commenti qual è la tua lista di controllo dei drammi di Netflix in arrivo a febbraio.

