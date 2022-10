Gli scrittori di Sweet Magnolias condividono un importante aggiornamento sulla stagione 3 di Sweet Magnolias

Dal momento Magnolie dolci la stagione 2 è arrivata su Netflix all’inizio di quest’anno, i fan hanno contato alla rovescia con ansia i giorni fino al ritorno dello show, e per una buona ragione.

Il finale della seconda stagione ci ha lanciato una serie di colpi di scena con i suoi numerosi momenti scioccanti e inaspettati che hanno stuzzicato l’arrivo di un nuovo personaggio che condivide una storia con le Magnolie, ha visto un personaggio essere trascinato via sotto la custodia della polizia e si è concluso con un matrimonio proposta che ci ha lasciato a bocca aperta.

Fortunatamente, una terza stagione è stata rinnovata poco dopo l’uscita della seconda e non è passato molto tempo dalle riprese Magnolie dolci la stagione 3 è ufficialmente iniziata. Ora, sembra che la serie abbia raggiunto un altro importante traguardo, il che suggerisce che non dovremmo aspettare troppo a lungo per l’arrivo della prossima stagione!

Aggiornamenti sulle riprese della terza stagione di Sweet Magnolias

Dopo poco più di tre mesi di riprese, il Magnolie dolci gli sceneggiatori hanno rivelato che le riprese della terza stagione sono ufficialmente terminate! “E questa è la conclusione della stagione 3!” gli autori della serie hanno condiviso su Twitter mentre celebravano la fine delle riprese della prossima terza stagione dello spettacolo.

Come confermato dall’autrice Sheryl J. Anderson, i cui libri hanno ispirato la serie, le riprese si sono concluse la sera del 20 ottobre ponendo fine a quella che Anderson ha definito una vera “gioia”. Nel celebrare la conclusione della stagione, Anderson ha elogiato il cast e la troupe per aver creato “qualcosa di bello” per i fan che sia lei che gli sceneggiatori sono entusiasti che i fan vedano.

Abbiamo finito di girare la terza stagione ieri sera. È stata una gioia trascorrere un’altra stagione in Serenity, lavorando, ridendo e imparando da artisti straordinari nel cast e nella troupe. La nostra community ha creato qualcosa di bello per te. Sono grato a loro ed entusiasta che tu lo veda!!! https://t.co/hY6k6hMTlJ — Sheryl J. Anderson (@sheryljanderson) 21 ottobre 2022

Quando potrebbe essere rilasciata la stagione 3 di Sweet Magnolias su Netflix?

Con le riprese della stagione di Magnolie dolci concludendosi a fine ottobre, lo spettacolo entrerà ora in post-produzione mentre il team lavora per dare gli ultimi ritocchi alla nuova stagione che dovrebbe arrivare all’inizio del 2023.

Poiché la serie non richiede l’aggiunta di effetti speciali in post, non dovrebbe volerci molto tempo per capovolgere la nuova stagione, il che significa che lo spettacolo dovrebbe essere pronto per arrivare su Netflix nella prima metà del nuovo anno. Considerando che la stagione 2 è caduta all’inizio di febbraio, è possibile che Netflix possa puntare a rilasciare ancora una volta la nuova stagione a febbraio del prossimo anno.

È possibile che Netflix rilasci la nuova stagione venerdì 3 febbraio 2022, il che sarebbe quasi un anno prima del giorno in cui la stagione 2 è stata rilasciata il 4 febbraio 2021. È anche possibile che Netlfix possa rilasciare la nuova stagione venerdì , 10 febbraio cercando di lanciarlo subito prima di San Valentino.

Naturalmente, c’è anche la possibilità che Netflix possa considerare di mantenere la stagione oltre il mese di febbraio. La prima stagione è stata presentata per la prima volta alla fine di maggio 2020, quindi Netflix potrebbe sempre cercare di tenere lo spettacolo fino alla vigilia delle vacanze del Memorial Day se volesse riportare lo spettacolo sul suo programma di uscita originale.

Tutto ciò che sappiamo è che dovremmo sicuramente ottenere la nuova stagione nella prima metà del 2023, poiché Netflix non dovrebbe tenere la nuova stagione per l’estate o l’autunno.

Magnolie dolci è ora in streaming su Netflix, la stagione 3 dovrebbe arrivare nel 2023.