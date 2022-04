Gli NFT collezionabili di “Stranger Things” verranno lanciati prima della stagione 4

Cose più strane la stagione 4 è proprio dietro l’angolo con la quarta stagione di grandi dimensioni che uscirà in due parti durante l’estate 2022. Oltre all’uscita della stagione 4, Netflix e Candy stanno collaborando per un nuovo progetto che rilascerà NFT molto controversi, o oggetti da collezione in quanto Sei anche noto.

Nell’ultima settimana, numerosi fan hanno notato un ARG in corso che ti porta al sito web “iamhellsmaster.com” che ti dà il benvenuto con quanto segue:

“Congratulazioni per aver scoperto gli indizi e per esserti unito al viaggio interattivo di curiosità di Stranger Things 4, offerto da Candy Digital e Netflix.”

Il sito Web sta attualmente effettuando il conto alla rovescia fino al 30 aprile 2022 (il prossimo sabato) alle 01:00 BST.

Iscrivendoti alla lista e-mail, presto sarai in grado di “immergerti nel mistero decodificando messaggi, risolvendo enigmi e persino raccogliendo premi lungo il percorso”.

Sul sito Web e sull’elenco e-mail, non troverai alcuna menzione di NFT, sebbene scavando nel codice riveli molti esempi della frase e strutture per acquistare oggetti da collezione. Il codice si riferisce a “gocce di prodotto”, “offerta limitata” e un mercato tutti fortemente collegati al mondo degli NFT.

Il sito è stato scoperto dai fan di Stranger Things su Reddit che non sono stati esattamente gentili con la notizia che Netflix stava entrando nello spazio NFT/collezionabile.

Un utente commenta:

“Netflix continua a prendere decisioni eccellenti che sicuramente creeranno buona volontà tra sé e i suoi clienti e invertiranno il suo crollo del prezzo delle azioni. Seriamente, quanto devi essere fuori dal mondo per provare un lancio NFT nel 2022, ben dopo che Internet ha collettivamente dato il dito medio all’intero concetto?

Candy.com gestisce la promozione in collaborazione con Netflix. Si descrivono come una “società di collezionismo digitale di nuova generazione che offre risorse digitali per fan e collezionisti”.

La società in particolare è “l’ecosistema NFT ufficiale della Major League Baseball in cui fan e collezionisti potranno acquistare, scambiare e condividere NFT con licenza ufficiale per approfondire il loro amore per lo sport”.

Gli NFT sono un argomento controverso, per non dire altro. Che si tratti di truffe NFT sotto forma di Rug Pulls o del fatto che interi progetti possono chiudersi durante la notte lasciando tutto ciò che hai acquistato o raccolto senza valore, è un problema caldo che molto probabilmente ti farà grattare la testa. Naturalmente, potresti anche guardare il pedaggio che gli NFT e le criptovalute generalmente assumono anche per l’ambiente.

Netflix non è l’unica grande società di intrattenimento a sperimentare NFT o oggetti da collezione negli ultimi tempi. In effetti, Netflix è relativamente in ritardo alla festa rispetto ad alcune delle sue controparti.

La Disney nel novembre 2021 ha lanciato una serie di oggetti da collezione tramite Veve.me e ha recentemente assunto anche posizioni nello spazio. Sono anche all-in sul “metaverso” che è spesso legato a Crypto e NFT. Anche la Warner Brothers ha collaborato con Nifty’s nello spazio per l’uscita di La matrice 4 alla fine del 2021.

Verificherai questo nuovo Cose più strane Promozione NFT? Fateci sapere nei commenti.