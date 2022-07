Gli horror più visti su Netflix nel 2022

I buoni orrori sono pochi e rari, specialmente su Netflix, ma ogni tanto lo streamer colpisce l’oro. Abbiamo dato un’occhiata agli orrori più visti e più popolari su Netflix finora nel 2022.

Di seguito sono riportati gli horror più visti finora su Netflix nel 2022:

1. Cose più strane

Classifica dei migliori programmi TV su Netflix: # 1Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 2.297.800.000

Tra i rewatch e il drop di una nuovissima stagione, Cose più strane ha assolutamente dominato Netflix da maggio 2022. Accumulando miliardi di ore di visualizzazione, la popolarità è di gran lunga superiore a quasi tutti gli altri originali su Netflix, con l’unica eccezione della popolarità di Gioco del calamaro nel 2021. Non siamo sicuri di quanta differenza abbia fatto dividere la stagione a metà, ma i mesi di attesa tra i volumi 1 e 2 hanno concesso ai fan tutto il tempo per rivedere la serie da capo e hanno generato un livello di anticipazione che abbiamo ho visto raramente da un originale Netflix

La quarta stagione è stata un enorme miglioramento rispetto alla terza, aiutato dalla scrittura che ha preso ispirazione da orrori classici come Incubo su via Elm.

2. Tutti noi siamo morti

Classifica dei migliori programmi TV su Netflix: #4Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 659.510.000

Negli ultimi dieci anni, alcuni dei migliori film e programmi TV di zombi sono arrivati ​​dalla Corea del Sud. Abbiamo visto artisti del calibro di Treno per Busan, Rampante, Regno, e Vivo universalmente apprezzato da critici e fan allo stesso modo. Con un totale di oltre 650 milioni di ore visualizzate in tutto il mondo, non dovrebbe sorprendere che Netflix abbia rinnovato All of Us Are Dead per una seconda stagione.

3. Scegli o muori

Classifica dei migliori film su Netflix: #29Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 31.260.000

Ci aspettavamo che Choose or Die avesse molte più ore di visione su Netflix, soprattutto perché il film presenta Asa Butterfield di Sex Education. Sorprendentemente brutale e grafico, da guardare Scegli o muori era come guardare un episodio nuovo di zecca di Specchio nero.

4. Archivio 81

Classifica dei migliori programmi TV su Netflix: #32Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 129.470.000

Archivio 81 è stato di breve durata su Netflix nonostante abbia accumulato oltre 129 milioni di ore di visualizzazione ed è stato ben accolto dalla critica, attualmente è certificato fresco su Rotten Tomatoes con un punteggio dell’86%. Nonostante si sia guadagnato un fedele seguito di fan, non ci è voluto molto prima che Netflix decidesse di staccare la spina e non rinnovare per una seconda stagione.

5. Massacro della motosega del Texas

Classifica dei migliori film su Netflix: #33Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 46.620.000

Un “requel” che ha spazzato via la storia del franchise, a parte il suo classico horror del 1974, aveva il potenziale per essere fantastico. Invece quello che abbiamo ricevuto è stato un tentativo mal scritto e rabbrividente di prendere uno dei franchise horror più iconici di tutti i tempi e trasformarlo in nient’altro che un pasticcio spiacevole.

A volte un film può essere così brutto da essere bello, ma in questo caso non è altro che semplicemente orribile. Quindi, questo lo rende la visione perfetta per una pessima serata di film horror.

6. La caccia

Classifica dei migliori film su Netflix: #89Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: da definire

I film con concetti simili a The Hunt sono diventati sempre più popolari nel corso degli anni, quindi è difficile capire perché la serie sia tra i primi 100 film classificati a livello mondiale quest’anno. Sebbene non ci siano dati di visualizzazione nella top ten globale, il fatto che la serie rimanga ancora tra i primi 100 film suggerisce fortemente che gli abbonati hanno guardato The Hunt frequentemente negli 11 paesi in cui è attualmente disponibile per lo streaming.

7. Bhool Bhulaiyaa 2

Classifica dei migliori film su Netflix: #95Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 21.950.000

Al di fuori dei paesi di lingua inglese, una delle più grandi basi di abbonati Netflix al mondo è l’India. Non ci sono molti originali indiani che entrano nella top ten globale, ma Bhool Bhulaiyaa 2 è stato particolarmente popolare non solo in India, ma in paesi come Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Mauritius.

8. L’uomo invisibile

Classifica dei migliori film su Netflix: #108Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: N / A

Per un remake basato su uno degli orrori più classici di Hollywood, la versione di Leigh Whannell L’uomo invisibile è stata una boccata d’aria fresca per il genere horror. Facilmente uno dei film più divertenti da sbarcare durante la pandemia, nessuno dovrebbe dormire su questo film. Se hai una serata o un pomeriggio libero questa settimana, assicurati di aggiungere L’uomo invisibile alla tua watchlist e divertiti.

9. Escape Room: Tournament of Champions

Classifica dei migliori film su Netflix: #119Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: da definire

Arrivato più o meno nello stesso periodo su Netflix del primo film, Escape Room: Tournament of Champions ha tentato di essere più grande e più audace del suo predecessore. Una delle migliori direzioni che il film ha preso è stata quella di accettare il concetto scadente ed espandere il mondo di Escape Room, lasciandoci potenzialmente ancora più film.

10. Escape Room

Classifica dei migliori film su Netflix: #122Ore totali trascorse nella Top 10 globale nel 2022: 6.140.000

Escape Room potrebbe anche essere chiamato Saw-lite considerando che il franchise horror di James Wan è probabilmente il film “originale” della stanza di fuga. Non sorprende che sia stato realizzato un film basato su Escape Rooms se si considera quanto sia diventata popolare l’attività di gruppo in tutto il mondo.

