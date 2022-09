Gli esperti reali affermano che Meghan Markle è “andata a Hollywood per registrare un podcast da rabbrividire”

Nonostante sia sposata con il principe Harry da oltre quattro anni, la duchessa del Sussex non è stata in grado di ottenere l’amore e la fiducia di molti monarchici britannici. Meghan Markle è stata vista come una disadattata nella famiglia reale sin dall’inizio della sua relazione con il principe Harry. I tabloid britannici e i sostenitori hanno spesso sbattuto l’ex attrice scrutando ogni sua azione e parola.

Tuttavia, l’odio per Meghan Markle si è aggravato nel Regno Unito dalla sua partenza con Harry e i suoi due figli, ovvero Archie e Lilibet. La accusano di rompendo la famiglia e isolando il Duca di Sussex lontano dalla sua casa in California. Di recente, i reali del Sussex l’hanno trovata oggetto di aspre critiche da parte di Daniela Elser, autrice e biografa reale.

Elser fa uno scavo al podcast Spotify di Meghan Markle

Dalla sua partenza dalla famiglia reale, Meghan Markle sta inventando nuovi modi per esprimersi di più nel mondo. È stato solo il mese scorso che il La duchessa ha inventato il suo podcast Spotify Archetypes. Il podcast vedrà Meghan interagire con varie donne leader e personalità in tutto il mondo. Daniela Elser non si è presentata come una fan di Archetypes ha dato una frecciata all’ex attrice dicendo che Meghan può fare solo a “podcast da brividi”.

L’esperto reale crede che Meghan Markle non può eguagliare la piattaforma che le ha dato far parte della famiglia reale. Elser ha criticato la 41enne per non essersi unita a sua cognata, zia e matrigna per potenziare la famiglia e cambia il “immagine pallida, maschile e stantia” della Casa dei Windsor.

“Ha lasciato la famiglia reale proprio mentre stava avvenendo questo cambiamento e in questo momento è a Hollywood per registrare un podcast degno di nota e acquistare buoni regalo Starbucks a buon mercato”, Daniela Elser ha scritto per il New Zealand Herald.

L’autore reale ha ulteriormente sottolineato la differenza tra la principessa Diana e Meghan Markle. Crede che, a differenza di Markle, Diana ha capito il potere che detiene la monarchia e quindi ha deciso di utilizzarlo per potenziare se stessa. La Duchessa di Sussex, invece, non ha potuto fare un uso corretto della piattaforma e non sarà in grado di raggiungere lo stesso stadio ancora.

Siete d’accordo con la dichiarazione di Daniela Elser su Meghan? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

