Gli errori di mercoledì svelati da Netflix mentre i fan reagiscono

Mercoledì è stata la grande serie di successo per Netflix quest’anno, con The Hollywood Reporter che ha riferito che la commedia horror di formazione ha guadagnato 341,2 milioni di ore di visione nella prima settimana, superando il successo di Stranger Things 4. Continua a dominare anche le prime 10 categorie della piattaforma in una vasta gamma di territori.

Co-creata da Alfred Gough e Miles Millar, la prima stagione è stata presentata in anteprima mercoledì 23 novembre 2022 ed è rapidamente diventata un’ossessione per molti spettatori.

Tim Burton ha prodotto e diretto una manciata di episodi, con Jenna Ortega che interpreta l’adolescente Addams durante il suo primo anno alla Nevermore Academy, una scuola per emarginati frequentata anche dai suoi genitori.

Alcuni hanno paragonato il mondo di Nevermore a Hogwarts di Harry Potter e i fan non vedono l’ora di tornare in classe.

Fortunatamente, abbiamo alcuni errori del mercoledì da tenere d’occhio e darci una mano…

Mercoledì © Netflix

Errori del mercoledì rilasciati da Netflix

Netflix ha pubblicato una raccolta di errori da mercoledì, che vanno dal filmato di Jenna che ha qualche problema a ottenere un tiro pulito con un arco nel tiro con l’arco a Jenna che colpisce accidentalmente la sua co-protagonista Emma Myers (interpreta Enid Sinclair) in faccia con una torcia.

Ci sono un sacco di riprese fallite che non sono entrate nella serie per dare un’occhiata nella breve clip, e puoi guardarle nel tweet qui sotto.

“Jenna Ortega che spezza il personaggio è di gran lunga la mia cosa preferita questa settimana”, ha twittato Netflix.

Non è chiaro se Netflix alla fine twitterà altri errori, ma questo set ha già superato i 5k retweet e conta.

I fan di mercoledì reagiscono su Twitter

Un certo numero di appassionati di mercoledì ha risposto al tweet dei blooper con una serie di reazioni, con alcuni che hanno anche chiesto che anche i blooper di Warrior Nun vengano rilasciati.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

‘Sapevo che dovevo solo prenderlo’

Jenna ha recentemente parlato con Netflix e ha rivelato che inizialmente aveva “giurato” di fare la TV dopo aver fatto spettacoli per un po’ di tempo.

Tuttavia, l’opportunità di mercoledì l’ha incoraggiata a cambiare idea:

“… quando ti viene proposto un personaggio come questo, e un regista come questo, e una storia come questa, è molto avvincente. Non sai quando avrai l’opportunità di fare di nuovo qualcosa del genere. Sapevo che dovevo solo prenderlo.

Netflix deve ancora rinnovare mercoledì per la seconda stagione, ma dato il suo successo e la sua popolarità, è difficile immaginare che lo streaming stacchi la spina.

Mercoledì è in streaming esclusivamente su Netflix.

