Gli episodi settimanali della sesta stagione di “Better Call Saul” torneranno su Netflix nel luglio 2022

I fan di tutto il mondo si sono svegliati martedì 31 maggio senza un nuovo episodio di Meglio chiamare Saulo guardare. Lo spettacolo sta attualmente prendendo la sua pausa di metà stagione dopo la fine esplosiva dell’episodio 6. Netflix è nuovamente impostato per ricevere episodi settimanali di Meglio chiamare Saulo stagione 6 ma non fino a luglio 2022.

Questa pausa di metà stagione non dovrebbe essere una grande sorpresa poiché sapevamo con largo anticipo che sarebbe arrivata (secondo il nostro programma di rilascio ufficiale per Meglio chiamare Saulo stagione 6) dopo l’episodio 7. C’è un mese e mezzo di pausa e riprenderà l’11 luglio 2022.

Tutte le regioni di Netflix riceveranno episodi settimanali di Meglio chiamare Saulo con poche eccezioni. Quelli che sono:

Netflix Canada

Netflix USA

Netflix Spagna

Netflix Turchia

Netflix Islanda

Netflix Sudafrica

Quelle regioni non dovrebbero ricevere Meglio chiamare Saulo stagione 6 al più presto fino al prossimo anno (prevediamo gennaio 2023 in base a Breaking Badl’ultima stagione aggiunta a Netflix).

Se vuoi guardare Meglio chiamare Saulo prima, dovrai guardare tramite AMC o AMC Plus con lo spettacolo che sarebbe stato il “driver di acquisizione n. 1 nella storia del servizio di streaming AMC +”.

I nuovi episodi usciranno alle 8:00 GMT.

Ecco il programma settimanale degli episodi rimanenti per Netflix al di fuori degli Stati Uniti:

Numero episodio Data di messa in onda AMC Data di uscita Netflix 8 11 luglio 12 luglio 9 18 luglio 19 luglio 10 25 luglio 26 luglio 11 agosto 1 agosto 2 agosto 12 agosto 9 agosto 13 agosto 15 agosto 16 agosto

Il resto degli episodi vedrà vari registi tornare sulla sedia. Si conferma che Vince Gilligan dirigerà entrambi gli episodi 8 e 12 dell’ultimo lotto di episodi. Anche Thomas Schnauz dirigerà l’episodio 11. Peter Gould dirigerà il finale della serie.

Se non puoi aspettare di più Meglio chiamare Saulo stagione 6 su Netflix, quindi abbiamo qualcos’altro da farti assaporare. La raccolta Los Pollos Hermanos Employee Training contiene 10 brevi clip caricate lo scorso dicembre e che è un piacere guardare.

Dato che Netflix non ha accesso a Saul parlante, questo è il meglio che è in offerta. Probabilmente potresti cercare di guardare la serie animata Better Call Saul presenta: Slippin’ Jimmy ma meno si parla di quella serie, meglio è.

Starai aspettando Meglio chiamare Saulo la sesta stagione tornerà per episodi settimanali a luglio 2022 o abbuffarsi tutto in una volta? Fatecelo sapere nei commenti in basso.