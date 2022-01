Gli attori di Cobra Kai possono davvero fare karate? Sono Karateka addestrati e qualificati?

I film di Karate Kid e la serie spin-off Cobra Kai hanno avuto un impatto infinito sull’arte del karate. Si ergono come icone in termini di divulgazione di questa arte marziale. Cobra Kai è stato raramente chiamato per i suoi problemi tecnici. In effetti, gli spettatori hanno visto più e più volte quanto lavoro hanno messo gli attori. Un esempio recente è quando si sono tuffati in una pozza di acqua fredda a temperature gelide. Ma gli attori Cobra Kai possono davvero fare karate?

Gli attori di Cobra Kai possono davvero fare karate?

Gli attori che interpretano i protagonisti, Mary Mouser (Samantha) e Xolo Maridueña (Miguel), hanno avuto meno esperienza nel Karate. Maridueña ha detto di aver preso circa un anno di formazione in un “molto giovane” età ma non è entrato veramente nell’arte marziale fino a quando non è stato prenotato per la stagione 1 di Cobra Kai.

Per quanto riguarda Mary Mouser, l’attrice si è allenata abbastanza intensamente dall’inizio dello spettacolo. Ha detto in un’intervista come riconosce il fatto che molti fanatici delle arti marziali guarderebbero la serie. Ciò significava ulteriore pressione per “renderli orgogliosi” assicurando che appaiano impressionanti anche per i nuovi fan. “Sono chiaramente ancora un novizio in questo mondo, ma Samantha non lo è. Quindi è divertente arrivare a allungarmi, vedere quanto posso spingermi per sembrare come se avessi fatto karate per tutti questi anni, quando in totale probabilmente ho circa un anno di allenamento finora,” lei ha aggiunto.

I professionisti del karate

Non è solo lo swag che Hawk porta in tavola nella serie originale di Netflix.

L’attore Jacob Bertrand, che interpreta Eli Hawk Moskowitz, può offrire il massimo in termini di tecnicità del karate. Anche se potrebbe non essere un “karateka”, l’attore pratica il karate da quando aveva 8 anni. Anche se ha rinunciato prima di passare ad altri interessi, non ha mai veramente lasciato il campo degli sport da combattimento. Bertrand ha iniziato ad allenarsi in grappling per due anni e, quindi, vanta la maggior parte dell’esperienza di karate in Cobra Kai.

Un altro attore di Cobra Kai che può fare un po’ di karate è Tanner Buchanan. L’attore ha rivelato come ha iniziato a dedicarsi al taekwondo come hobby che “la maggior parte dei bambini di età compresa tra 10 e 12 anni lo fa“. Proprio come Bertrand, l’attore ha abbandonato l’hobby nella sua prima adolescenza. Tuttavia, ha iniziato ad allenarsi in Muay Thai, un’altra arte marziale/sport da combattimento, durante le riprese di Designated Survivor per un periodo di otto mesi.

Per quanto riguarda gli attori veterani Ralph Macchio e William Zabka, i due hanno solo un allenamento di karate per quanto riguarda i film per bambini di karate e la serie Netflix Cobra Kai. Mentre Zabka si era formato per essere stato interpretato in altri film.

Perché il cast merita più attenzione per la sua interpretazione del Karate

Dopo 4 stagioni di riprese con professionisti e un allenamento intenso, sono solo i fan di Karateka Cobra Kai che possono distinguere se gli attori possono fare Karate o meno. Jacob Bertrand ha detto “i prossimi due giorni dopo quel tipo di riprese, sei decisamente dolorante per almeno due giorni. Stai eseguendo la stessa cosa più e più volte al 110%.”

Considerando il fatto che l’attore ha anni di allenamento negli sport da combattimento, questo rende gli attori e le loro prestazioni ancora più impressionanti.

