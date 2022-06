Gli assistenti reali esaminano i rapporti che suggeriscono che Harry e Meghan potrebbero tornare al Royal Fold ma Netflix detiene la chiave

È stato scioccante per l’intera nazione e la famiglia reale quando il principe Harry e Meghan Markle hanno denunciato i loro titoli reali e si sono trasferiti in California circa due anni fa. Secondo loro, la famiglia reale era indifferente e indifferente nei loro confronti. Sin dalla loro partenza, il marchio House of Windsor ha avuto un bel successo. Ma sembra che i Sussex abbiano preso un duro colpo con la loro decisione di trasferirsi in America e costruire una carriera nei media. Significa che torneranno all’ovile reale?

Meghan e Harry hanno firmato un accordo da $ 100 con Netflix

Dal momento che i loro piani per costruire una carriera nei media non stanno andando bene, gli assistenti reali hanno motivo di credere che Meghan e Harry possano tornare nella famiglia reale. Netflix aveva coinvolto la coppia per un grande affare valutato $ 100 milioni. Ma sfortunatamente, nulla si è davvero concretizzato da quell’accordo negli ultimi due anni. Dal momento che lo streamer ha subito pesanti perdite all’inizio dell’anno, Pearl è stato uno dei tanti progetti che ha ricevuto il taglio. Tuttavia, sembra che un documentario sulla coppia sia in lavorazione. Ci sono notizie di loro sparatorie con una troupe a casa loro. Ma non è ancora chiaro quanto andrà bene il documentario.

Inoltre, stavano anche lavorando con Spotify e Harry stava lavorando a un libro di memorie. Aveva ricevuto un assegno di £ 16 per quel libro di memorie. Tuttavia, il libro non è ancora arrivato in tribuna, né è elencato in alcun elenco di pre-pubblicazione.

I Sussex a mettere piede a Buckingham Palace dopo due anni

La Regina ha deciso di estendere la sua generosità alla coppia e ai loro figli nonostante le forti tensioni nella casa reale. Parteciperanno alle celebrazioni del giubileo di platino a Buckingham Palace. Ma considerando come i britannici vedono la coppia così male, le reazioni alla decisione della regina potrebbero non essere così grandi.

