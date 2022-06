Gli assistenti reali che ostacolano Meghan e Harry fanno un grande “casino” per il loro accordo con Netflix

Anche se il Queen’s Platinum Jubilee è terminato, non sembra che sia ancora fuori dalle notizie. Da quando le persone hanno saputo che Meghan e Harry parteciperanno all’evento, è stato oggetto di molti dibattiti. E anche non appena le persone hanno saputo che avrebbero partecipato all’evento, molti si sono chiesti cosa avrebbe significato per Netflix.

L’accordo con Netflix che la coppia reale aveva non ha fatto molti miglioramenti dal suo annuncio. E si pensava che le cose potessero andare bene per la coppia dopo aver partecipato alla celebrazione del Giubileo. Ma sembra il aiutanti reali non ha consentito che si verificasse alcuna copertura Netflix.

Diamo un’occhiata a cosa è successo.

Meghan e Harry si sono fermati dagli aiutanti di palazzo per sparare a qualsiasi cosa

Durante il weekend del Queen’s Platinum Jubilee, Meghan Markle e il principe Harry si sono incontrati con i membri anziani della famiglia reale per la prima volta dalla partenza di Meghan. Tuttavia, i piani Netflix della coppia reale non hanno avuto successo quando gli ufficiali di palazzo gli hanno impedito di farlo fotografare la regina.

A seguito della comunicazione che il Duca e Duchessa di Sussex stanno lavorando a un documentario Netflix, analista reale Russell Myers dice che le autorità lo erano “assolutamente” contro fotografie.

“Si dice ancora che Harry e Meghan stiano facendo questo documentario sul muro con Netflix. Sta diventando tutto piuttosto disordinato,” Il signor Myers ha detto a OGGI, indicando che il documentario sta mettendo a dura prova le relazioni e le usanze reali.

Il signor Meyrs ha anche detto che la coppia aveva una richiesta al loro amico Misan Harriman ha una foto con la regina. Ma secondo la regola no-photo emessa dai reali, non è successo

“Certo, sarebbe stato un bel momento per la famiglia, ma il palazzo era assolutamente irremovibile sul fatto che non potesse aver luogo”, ha aggiunto l’analista.

Si afferma inoltre che il principe Harry e il principe William si erano liticati dopo l’accordo Netflix tra Meghan e Harry.

Meghan e Harry non hanno preso parte a gran parte delle attività reali. Tuttavia, hanno fatto una sola marcia lungo la navata della cattedrale di St Paul, tenendosi per mano. Il tenente colonnello Sir Alexander Matheson di Matheson li ha accompagnati personalmente.

Cosa ne pensate del fatto che Harry e Meghan non siano stati in grado di ottenere foto dall’evento?

L’accordo con Netflix sarà ancora valido o no? Sentiti libero di condividere la tua opinione e i tuoi pensieri con noi sull’argomento nei commenti qui sotto.

