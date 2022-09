Gli anelli del potere su Netflix?

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

È giunto il momento di tornare nella Terra di Mezzo. Puoi farlo con il tuo abbonamento Netflix? Dov’è Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere streaming?

Riesci a credere che sono passati quasi cinque anni da allora Il Signore degli Anelli è stata annunciata la serie? La pandemia non ha aiutato, ma questa è una serie che ha avuto bisogno nel tempo di sviluppo e i primi episodi non sono deludenti.

Sì, i primi due episodi sono già usciti. Gli episodi rimanenti verranno rilasciati settimanalmente. Ora la grande domanda è: dove puoi trasmetterlo in streaming? È una serie che è su Netflix? Volere Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere mai venuto su Netflix?

La serie de Il Signore degli Anelli non arriverà su Netflix

Abbiamo molte brutte notizie per gli abbonati Netflix. Questa non è una serie disponibile per la visione con il tuo abbonamento. Dovrai andare su un’altra piattaforma di streaming.

La nuova serie è una Amazon Original Series. Tutti gli episodi saranno su Prime Video, con i primi due episodi già in streaming lì. Gli episodi usciranno a mezzanotte ET/9 pm PT il venerdì/giovedì di ogni settimana fino alla messa in onda del finale.

Non c’è modo che Netflix finisca con lo spettacolo a meno che non accada qualcosa di importante. Stiamo parlando della chiusura totale di Amazon e della necessità di fondersi con Netflix. Pensiamo onestamente che accadrà presto? Mai dire “mai”, ma è altamente improbabile che finiremo per vedere le due società fondersi considerando entrambi i loro successi.

Inoltre, è improbabile che arrivi in ​​digitale. Non ha senso che Amazon rilasci il suo contenuto originale su Digital, quindi non puoi acquistarlo come una tantum. È probabile che tu abbia Amazon Prime per lo shopping, quindi avrai Prime Video, giusto?

C’è sempre la possibilità che i film arrivino di nuovo su Netflix.

Guadare Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere su Prime Video settimanalmente.