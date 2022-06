Gli aggiornamenti sulla versione di Electric State, il cast, la sinossi, le riprese e altro ancora

Chiamando tutti i fan di Millie Bobby Brown, l’attrice straordinariamente dotata ha firmato per un nuovo progetto e questa volta ha collaborato con il dinamico duo creativo, i fratelli Russo. Il prossimo film originale Netflix si intitola Lo Stato elettricoe abbiamo condiviso tutto quello che c’è da sapere al riguardo proprio di seguito!

Insieme a Cose più strane la stagione 4 parte 2 dovrebbe uscire il 1 luglio, questa è la notizia perfetta per essere annunciata dal momento che non vedremo Millie Bobby Brown in nessun nuovo progetto per un po’ dopo l’uscita dello show di fantascienza. Enola Holmes 2 dovrebbe essere rilasciato nel 2022, ma una data di rilascio ufficiale deve ancora essere annunciata. Ora con La lavagna elettrica annuncio, sappiamo che abbiamo altri suoi contenuti da guardare con impazienza.

Di seguito, troverai tutti i succosi dettagli sul film d’azione e avventura in arrivo, come aggiornamenti sulle versioni, cast e molto altro!

Aggiornamenti sulla versione Electric State

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale e non ci aspettiamo che lo streamer lo faccia presto. Al 29 giugno, il film è ancora in pre-produzione. Tuttavia, se dovessimo fornire la nostra migliore previsione sulla data di uscita, diremmo che molto probabilmente stiamo guardando un’uscita dell’estate o dell’autunno 2023. Certamente, Lo Stato elettrico sarà una delle più grandi uscite estive o di fine anno quando uscirà. Una volta che Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale, sarai il primo a saperlo.

Il cast dello Stato elettrico

Millie Bobby Brown reciterà nel ruolo principale. Inoltre, Dominio del mondo giurassicoChris Pratt è in trattative anche per recitare nel film. Entrambi i nomi dei loro personaggi non sono stati resi noti al momento. Man mano che più membri del cast verranno annunciati, aggiorneremo questo spazio.

La sinossi dello Stato elettrico

Joe e Anthony Russo dirigeranno The Electric State. Sono meglio conosciuti per i film di supereroi di successo Vendicatori: Infinity War e Vendicatori: Fine del gioco. Il loro film più recente, L’uomo grigiouscirà su Netflix il 22 luglio.

I partner di lunga data della sceneggiatura dei fratelli Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno firmato per scrivere la sceneggiatura. È un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Simon Stålenhag.

I fratelli Russo e Mike Larocca stanno producendo attraverso la loro società di produzione AGBO insieme a Chris Castaldi e Patrick Newall. Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus e McFeely sono i produttori esecutivi.

Ecco la sinossi ufficiale tramite The Hollywood Reporter di seguito:

La storia è incentrata su un’adolescente orfana (Brown) che attraversa un west americano che ricorda un futuro retrò con un robot dolce ma misterioso e un eccentrico vagabondo alla ricerca del fratello minore.

Le riprese di Electric State

Le riprese principali inizieranno ad ottobre ad Atlanta, in Georgia. Al momento non si conoscono una data di inizio e fine esatte, ma ci aspettiamo che la produzione continui nell’anno successivo. Una volta definito il programma di produzione, ci assicureremo di condividerlo con te.

Il bilancio per Lo Stato elettrico è stato rivelato, e lasciatemi dire che sarà un film piuttosto costoso da realizzare. È stato riferito che il film d’azione e avventura sarà nella fascia di $ 200 milioni, rivaleggiando con l’ultimo film dei fratelli Russo, L’uomo grigio bilancio.

Assicurati di controllare costantemente questo spazio per gli aggiornamenti perché condivideremo nuove informazioni su Lo Stato elettrico come viene rilasciato.