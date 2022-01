Gli aggiornamenti sulla data di rilascio di Diplomat, il cast, la sinossi e altro ancora

Un nuovo dramma politico arriverà su Netflix. intitolato, Il diplomatico, la serie di otto episodi sarà incentrata su un ambasciatore degli Stati Uniti i cui sogni politici stanno realizzando.

What’s on Netflix riporta che la scrittrice e produttrice Deborah Cahn è legata al progetto. Poiché la serie è in fase di sviluppo, non si sa molto della sua trama. Il diplomatico è descritto nella relazione come simile a Patria, La corona, e L’ala ovest.

Tali descrizioni si prestano a una serie probabilmente incentrata su intrighi politici, burocrazia e situazioni da batticuore che coinvolgono la sicurezza nazionale, la politica estera degli Stati Uniti e la navigazione nelle acque tese tra alleati, nemici politici e la fragile pace tra le nazioni del mondo.

Ecco cosa sappiamo di più sulla serie!

La data di rilascio del Diplomatico

Le riprese dello show inizieranno a marzo e la produzione si svolgerà prevalentemente a Londra, in Inghilterra. Non ci sono parole su una data di uscita, tuttavia, al più presto Il diplomatico potrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2022 se non viene spostato a una finestra di rilascio del 2023.

Il cast del diplomatico

Un cast deve ancora essere annunciato.

La sinossi del diplomatico

Una sinossi ufficiale deve ancora essere rilasciata Il diplomatico. Tuttavia, What’s on Netflix ha rilasciato dettagli sulla trama:

Il diplomatico è descritto come un “dramma di potere” incentrato sulla relazione di un ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito.

Il nome della protagonista è Kate. È un’ambasciatrice la cui star politica è in ascesa. Anche suo marito è coinvolto nel mondo politico, ma mentre lei si sta facendo un nome, il suo tempo sotto i riflettori inizia a diminuire. Sembra una dinamica che potrebbe creare problemi nel loro matrimonio poiché l’attenzione che una volta ha ricevuto viene ora riversata su di lei.

Resta sintonizzato su Netflix Life per saperne di più Il diplomatico notizie e copertura. Vi terremo aggiornati sugli ultimi aggiornamenti sulla serie. Per ulteriori informazioni sugli originali Netflix in arrivo sullo streamer, dai un’occhiata alla nostra categoria per le versioni anticipate della piattaforma.